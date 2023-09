Światowa premiera tej produkcji odbyła się na festiwalu w Toronto i spotkała z entuzjastyczną reakcją prasy. Podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych "Chłopi" otrzymali Nagrodę Specjalną Jury oraz Nagrodę Publiczności.

Zważając na bardzo dobre przyjęcie filmu Welchmanów w Toronto oraz wcześniejszą nominację do Oscara ich poprzedniego filmu, "Twojego Vincenta", wydaje się, że nominacja w kategorii film międzynarodowy jest bardzo prawdopodobna. Możliwe, że na niej się nie skończy. Film Welchmanów już teraz wymienia się wśród faworytów do statuetki za najlepszą animację pełnometrażową.

Polskiego kandydata ogłosiła przewodnicząca polskiej komisji oscarowej, Ewa Puszczyńska. Zanim to zrobiła, wyraziła w imieniu swoim i jej członków oburzenie oraz sprzeciw wobec nienawistnej nagonki i hejtu, które dotknęły twórców filmu "Zielona granica", a w szczególności Agnieszkę Holland. Jak wskazała, ataków dopuścili się najważniejsi ludzie w państwie.

"Do niedawna [...] niewyobrażalne było to, żeby minister, premier i prezydent dużego kraju w środku Europy, zamiast ważnymi dla kraju i ludzi sprawami, zajmowali się recenzowaniem filmu, używając przy tym niewybrednych, głęboko obraźliwych określeń, wykorzystując go w kampanii wyborczej. W imieniu wszystkich twórców nie zgadzamy się, by politycy ograniczali, czy wykorzystywali naszą twórczą wolność" - mówiła Puszczyńska.

"Chłopi": Twórcy o filmie

Film "Chłopi" został zrealizowany z wykorzystaniem techniki animacji malarskiej. Obraz składa się z 40 tysięcy klatek filmowych - obrazów namalowanych przez pracujących przy filmie malarzy naśladujących m.in. styl Młodej Polski, a znający polskie malarstwo tej epoki łatwo odnajdą odniesienia do Józefa Chełmońskiego czy Leona Wyczółkowskiego.

"Szukaliśmy kontynuacji dla animacji malarskiej i nie chcieliśmy robić 'Twojego Vincenta 2'. Chcieliśmy zbadać, co może zdziałać ta technika, więc dlaczego nie zaadaptować 1000-stronicowej powieści do filmu trwającego mniej niż dwie godziny?" - mówi Hugh Welchman.



"Animacja malarska pozwala nam stworzyć świat, w który można się zanurzyć i który można poczuć. Technika, którą wybraliśmy, umożliwia opowiedzenie wartkiej akcji powieści Reymonta, z całym bogactwem aktorskich kreacji, a także na oddanie niuansów natury. Kilkustronicowy opis przyrody możemy ukazać za pomocą jednego obrazu" - dodaje DK Welchman.



Polski kandydat do Oscara: Kogo brano pod uwagę?

Nie opublikowano listy filmów zgłoszonych jako potencjalnych kandydatów do Oscara. Wiadomo, że było ich jedenastu. Puszczyńska zaznaczyła także, by w przyszłości "koledzy producenci nie nadużywali możliwości zgłoszeń do komisji oscarowej" i nie zgłaszali filmów, które nie mają szans na wystawienie do wyścigu oscarowego.

Jeszcze niedawno eksperci wskazywali na możliwy wybór "Strefy interesów" Jonathana Glazera. Obraz debiutował w Cannes, gdzie otrzymał Grand Prix festiwalu.

Jedną z jego producentek jest zresztą sama Puszczyńśka. "Tym festiwalem, ale to już się zaczęło nagrodą w Cannes - rozpoczyna się kampania oscarowa dla tego filmu" - podkreśliła w wypowiedzi dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej po pokazach w Tornto.

Puszczyńska przypomniała też, że mimo iż "Strefa interesów" jest polsko-brytyjską koprodukcją, cała ekipa filmu była polska a obraz został w całości zrealizowany na terenie naszego kraju.

"Jest nie tylko finansowany - wsparcie Instytutu, zarówno dotacje, jak i zachęty - ale również bardzo duży udział twórczy. Cała ekipa była polska, film był kręcony w 100 procentach w Polsce. Dlatego możemy się absolutnie podpisywać pod tym filmem, że jest w dużej części polski" - mówiła.

Ostatecznie "Strafa interesów" została wskazana na reprezentanta Wielkiej Brytanii w wyścigu po Oscara za film międzynarodowy. Wśród konkurentów "Chłopów" znalazły się także takie dzieła, jak "Bulion i inne namiętności" Anh Hung Trana (Francja) i "Perfect Days" Wima Wendersa (Japonia).



Polski kandydat do Oscara: Skład komisji oscarowej

W składzie komisji, która wybierze polskiego kandydata do Oscara, znaleźli się: producentka nagrodzonego Oscarem filmu "Ida" Ewa Puszczyńska (przewodnicząca), producentka nominowanego do Oscara "Bożego Ciała" Aneta Hickinbotham, scenarzystka i producentka nominowanego do Oscara filmu "IO" Ewa Piaskowska, laureat Oscara za "Listę Schindlera" scenograf Allan Starski, reżyser i scenarzysta Maciej Ślesicki oraz dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Radosław Śmigulski.

Nominacje do Oscara zostaną ogłoszone 23 stycznia 2024 roku. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali 10 marca.