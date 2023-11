Muzyka z "Chłopów" na przedoscarowym koncercie w Los Angeles

"Mam dla Was fajnego newsa! Udało nam się dostać do prestiżowego koncertu przedoscarowego Deadline Sound & Screen Film w Los Angeles. Na zamkniętym pokazie branżowym pokażemy fragment filmu 'Chłopi' z muzyką na żywo zagraną przez amerykańską orkiestrę symfoniczną. Muzyka z 'Chłopów' wybrzmi obok dźwięków z 'Napoleona' Ridleya Scotta, 'Czasu krwawego księżyca' Scorsese, 'Creed III' czy 'Barbie'" - doniósł w swoich mediach społecznościowych Łukasz "L.U.C." Rostkowski, który nagrał ścieżkę dźwiękową "Chłopów" wspólnie z muzykami z międzynarodowej orkiestry Rebel Babel.

Koncert odbędzie się 9 listopada w Royce Hall w Los Angeles, na terenie kampusu Uniwersytetu Kalifornijskiego. Wydarzenie reklamowane jest jako muzyczny pokaz z udziałem kompozytorów i filmowców, którzy stoją za najgłośniejszymi produkcjami w tym roku. Jest to wydarzenie, podczas którego grać na żywo będzie 60-osobowa orkiestra. Jego częścią są też dyskusje z kompozytorami i tekściarzami.

"L.U.C." walczy o nominację do Oscara

"Będę miał przyjemność opowiedzieć o filmie i muzyce u boku tak wybitnych kompozytorów jak Mark Graham ('Czas krwawego księżyca'), Martin Phipps ('Napoleon'), Andrew Wyatt ('Barbie') i Mark Ronson ('Barbie'). To dla mnie ogromny zaszczyt i jakiś kompletny kosmos! Wielkie podziękowanie dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Breakthru Films i Milan Records oraz dla Was za nieustające wsparcie i wiarę we mnie!" - napisał Rostkowski.

Dzięki Milan Records, soundtrack z "Chłopów" dostępny jest już na całym świecie. Wspomniana wytwórnia z Los Angeles specjalizuje się w muzyce filmowej i wydaje dzieła takich tuzów jak m.in. Hans Zimmer czy Danny Elfman.

Ścieżka dźwiękowa do "Chłopów" została stworzona z tradycyjnych polskich brzmień pochodzących z autentycznych ludowych instrumentów, jednak Rostkowski nadał temu nowoczesnego sznytu.

Pod koniec września "Chłopi" zostali polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny.

"Chłopi": Fabuła, obsada, zwiastun

"Chłopi" to wyjątkowa malarska animacja filmowa, zrealizowana na podstawie powieści Władysława Reymonta, która została już zauważona i nagrodzona na tegorocznym 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tytuł otrzymał tam Nagrodę Specjalną Jury "za unikalną formę filmową" oraz Nagrodę Publiczności, zaś aktorka Kamila Urzędowska , która wciela się w postać Jagny, otrzymała dwie nagrody - Kryształową Gwiazdę Elle oraz "Chopard Loves Cinema".

W sercu opowieści o mieszkańcach Lipiec - rozgrywającej się na tle czterech pór roku - twórcy umieścili piękną Jagnę (w tej roli Kamila Urzędowska ), do której wzdychają wszyscy mężczyźni w wiosce. Jednym z nich jest dużo starszy od dziewczyny, zamożny gospodarz Maciej Boryna (Mirosław Baka), który od początku wzbudza w niej niechęć. Przymuszona przez matkę, Jagna poślubia Macieja, jednak potajemnie wciąż romansuje z jego synem Antkiem ( Robert Gulaczyk ).

W obsadzie znaleźli się również m.in. Sonia Mietielica , Ewa Kasprzyk, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Andrzej Konopka i Maciej Musiał. Za zdjęcia odpowiadają Kamil Polak, Radosław Ładczuk i Szymon Kuriata, a porywającą muzykę skomponował Łukasz L.U.C. Rostkowski .

Film "Chłopi" trafił na ekrany polskich kin 13 października.