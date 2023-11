"Chłopi": Już 1,5 miliona widzów! Najpopularniejszy polski film od lat

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

"Chłopi" DK Welchman i Hugh Welchmana to zdecydowanie najpopularniejszy polski film od czasu pandemii, która na nowo zdefiniowała branżę kinową. Od marca 2020 roku żadna polska produkcja nie zebrała takiej widowni. Polskiego kandydata do Oscara do tej pory zobaczyło rekordowe 1,52 miliona widzów.

Kamila Urzędowska w scenie z filmu "Chłopi" /materiały prasowe