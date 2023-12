"Chłopi": Film trafi na ekrany kin w Wielkiej Brytanii

"Chłopi" w Wielkiej Brytanii

Brytyjska premiera "Chłopów" miała miejsce 11 października na Londyńskim Festiwalu Filmowym, a kilka dni później film był prezentowany także na festiwalu filmowym w Manchesterze, ale teraz będzie dostępny dla szerszej publiczności.

Przez pierwszy tydzień będzie on wyświetlany w 100 kinach w polskiej wersji językowej z napisami po angielsku, co zostało pomyślane pod kątem brytyjskiej Polonii, a od następnego piątku - w angielskiej wersji językowej, łącznie w ok. 170 kinach.

Wielka Brytania nie jest pierwszym krajem poza Polską, w którym "Chłopi" wchodzą do regularnej dystrybucji, bo film jest już wyświetlany w Czechach i na Islandii, ale liczba kin w Wielkiej Brytanii, w których będzie on pokazywany, jest zdecydowanie wyższa. Również w ten piątek film wchodzi na ekrany w Hiszpanii, a za tydzień będzie miał premierę w Irlandii. Z kolei w styczniu przyszłego roku planowana jest jego dystrybucja w USA.

Film DK Welchman (Doroty Kobieli) i Hugha Welchmana jest trzecią - po wersjach z 1922 i 1973 roku - pełnometrażową adaptacją powieści Reymonta, ukazującej cykl życia wiejskiego pod koniec XIX wieku. "Chłopi" są filmem wykonanym tą samą metodą animacji, co "Twój Vincent" w reżyserii tego samego duetu - nagrane wcześniej przed kamerą kadry zostały powtórnie namalowane farbą olejną na płótnie.





"Chłopi": Fabuła, obsada, recenzja, zwiastun

"Chłopi" zostali zrealizowani w technice animacji malarskiej, która podbiła serca fanów na całym świecie już przy poprzedniej produkcji Hugh i DK Welchmanów - filmie "Twój Vincent" . Kosztujące 30 milionów złotych i powstające przez trzy lata dzieło zostało już zauważone i nagrodzone na tegorocznym 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tytuł zdobył tam Nagrodę Specjalną Jury "za unikalną formę filmową" oraz Nagrodę Publiczności, zaś aktorka Kamila Urzędowska , która wciela się w postać Jagny, otrzymała dwie nagrody - Kryształową Gwiazdę Elle oraz "Chopard Loves Cinema". "Chłopi" zostali też wybrani przez komisję oscarową jako polski kandydat do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii "najlepszy film zagraniczny".

"Oprócz wszystkich walorów artystycznych, które posiada film, porusza on również ważne i wciąż aktualne tematy społeczne - opresję wobec kobiet, ich zależność, a nawet przynależność do mężczyzny, przemoc seksualną i mobbing. Ta historia - oparta na książce, która dostała Nagrodę Nobla - będzie zrozumiała na całym świecie, ponad granicami i ponad podziałami politycznymi, miejmy nadzieję" - wskazała przewodnicząca Komisji Selekcyjnej Ewa Puszczyńska. Nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej zostaną ogłoszone 23 stycznia 2024 roku.

W sercu opowieści o mieszkańcach Lipiec - rozgrywającej się na tle czterech pór roku - twórcy umieścili piękną i utalentowaną plastycznie Jagnę (w tej roli Kamila Urzędowska ), do której wzdychają wszyscy mężczyźni w wiosce. Jednym z nich jest dużo starszy od dziewczyny, zamożny gospodarz Maciej Boryna (Mirosław Baka), który od początku wzbudza w niej niechęć. Przymuszona przez matkę, Jagna poślubia Macieja, jednak potajemnie wciąż romansuje z jego synem Antkiem ( Robert Gulaczyk ). Jej zachowanie spotyka się z ostrą krytyką ze strony miejscowych kobiet, podporządkowanym konserwatywnym konwenansom. Jagna postanawia jednak żyć na własnych zasadach, nawet gdyby miała zapłacić za to najwyższą cenę.

W Polsce od czasu premiery w dniu 13 października "Chłopów" obejrzało już ponad 1,5 mln widzów, co oznacza najlepszy pod względem frekwencji debiut polskiego filmu od czterech lat.