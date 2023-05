W uzasadnieniu nagrody czytamy: "Oglądając film tegorocznego laureata, nie patrzymy na aktorów przed kamerą, tylko na człowieka wobec samego siebie. Nie przypadkiem cytujemy tu manifest twórców Dogmy. Nasz laureat od swoich pierwszych filmów konsekwentnie posługuje się takim charakterem pisma: nie wymyśla swoich bohaterów tylko odnajduje w rzeczywistości".

"Za unikatowy język reżysera, w którym dokumentalna prawda miesza się z fabularną precyzją. Za głównego bohatera: wrażliwego dresiarza, któremu w uszach gra Chopin i hiphop. Za przenikliwe spojrzenie na małomiasteczkowy świat, pozbawiony publicystyki za to pełen emocji bohaterów, w którym odnajdujemy swoje lęki, ambicje, powroty i rozstania" - dodano.



"Chleb i sól" Damiana Kocura: Liczne nagrody na wielu festiwalach świata

Film "Chleb i sól" debiutował na ubiegłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie otrzymał Nagrodę Specjalną Jury w konkursie Orizzonti. Wkrótce potem, na FPFF w Gdyni, fach debiutującego reżysera swoimi nagrodami docenili: dziennikarze, Młode Jury oraz Fundacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Prestiżowy festiwal w Cottbus przyznał Kocurowi nagrodę za reżyserię, zaś Orły Polskie Nagrody Filmowe 2023 i Empik nagrodziły go w kategorii "Odkrycie Roku". "Chleb i sól" miał w tym roku sześć nominacji do Orłów, w tym w kategorii Film Roku. Na zakończonym tydzień temu festiwalu OFF Camera swoją nagrodę przyznali reżyserowi dziennikarze z organizacji FIPRESCI.

Debiut fabularny Damiana Kocura opowiada o Tymoteuszu, pianiście i studencie warszawskiej Akademii Muzycznej, który wraca do rodzinnego miasta na wakacje. Prowincjonalne miasteczko, jakich w Polsce wiele, to miejsce w którym czas się zatrzymał, szczególnie w czasie upalnych wakacji. W mieście zostali koledzy Tymka i jego brat Jacek, również pianista, który jednak nie dostał się na Akademię Muzyczną i spędza czas z kolegami na osiedlu. Pobyt w rodzinnym mieście to jedynie wakacyjny przystanek na zachód Europy, gdzie Tymoteusz otrzymał zagraniczne stypendium. Centralnym punktem spotkań tutejszej młodzieży jest nowo powstały bar z kebabem. Lokalna młodzież dobrze żyje z obcokrajowcami, są jednak drobne wyjątki. Z czasem konflikt między grupą pracowników a chłopakami z osiedla zaostrza się. U zastraszanych obcokrajowców zaczyna pojawiać się strach i poczucie zagrożenia.

Laureat otrzymał obraz Kasinatha Chauhana, prymitywisty z Indii. Malarz, nazywany hinduskim Nikiforem, był niepiśmiennym pucybutem pracującym pod sklepem obuwniczym Bata. Jego rysunki wykonane na pudełkach po butach dostrzegli podczas pobytu na festiwalu filmowym w Pune Joanna Krauze de Lendorff i Krzysztof Krauze. Dziś obrazy Kasinatha Chauhana są pokazywane w uznanych galeriach sztuki na całym świecie. Obraz pochodzi z prywatnej kolekcji Joanny Krauze de Lendorff i Krzysztofa Krauze.

Wśród finalistów za 2022 rok obok Kocura były Beata Dzianowicz za film "Strzępy" oraz Anna Jadowska za film "Kobieta na dachu" .

Skład Kapituły Nagrody zmienia się co roku. W tej edycji tworzyła ją czwórka reżyserów: przewodnicząca: Iwona Siekierzyńska (laureatka nagrody za 2021 rok) oraz nominowani w ubiegłym roku: Konrad Aksinowicz, Łukasz Grzegorzek i Magnus von Horn.

Przyznana po raz pierwszy za rok 2015 nagroda, ma wśród swoich laureatów Annę Jadowską, Iwonę Siekierzyńską, Grzegorza Królikiewicza, Wojciecha Smarzowskiego i Piotra Subbotko.