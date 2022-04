Chińskie kina z najgorszym wynikiem kasowym

Zaledwie 10,5 miliona dolarów zarobiły wszystkie filmy wyświetlane w ten weekend w kinach w tym najbardziej zaludnionym kraju na świecie. Jest to efekt obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, które znów wprowadzono w największych chińskich miastach.

Z tego powodu kina w tym kraju zanotowały rekordowo niskie zyski. Ma to przełożenie na kasowy wynik z całego roku. Jak zauważa portal "Variety", na obecną chwilę chiński rynek kinowy przyniósł 2,42 miliarda dolarów zysku w tym roku. To o 28 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Drugi weekend z rzędu liderem chińskiego box-office’u jest hollywoodzka produkcja "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" . To jednak marne pocieszenie dla studia Warner Bros., które jest dystrybutorem filmu. Do zajęcia pierwszego miejsca wystarczyło zarobienie zaledwie 3 milionów dolarów w miniony weekend. W sumie film Davida Yatesa zarobił w Chinach zaledwie 14,6 miliona dolarów.

Drugie miejsce chińskiego box-office’u zajmuje miejscowa kryminalna produkcja "Man on the Edge", która zarobiła w weekend 2,7 miliona dolarów, a w sumie, wraz z pokazami przedpremierowymi, 6,6 miliona dolarów. Bohaterem filmu "Man on the Edge" jest działający pod przykrywką tajniak, który próbując rozwiązać sprawę przemytu narkotyków. Musi przy tym zmagać się ze spiskiem, w który zaplątani są nie tylko gangsterzy, ale i policjanci.

Pierwszą piątkę chińskiego box-office’u uzupełniają animowany "Hotel Transylwania: Transformania" , thriller "Escape Room: Najlepsi z najlepszych" i, niespodziewanie, bollywoodzki thriller "Drishyam" z 2015 roku.

