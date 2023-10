Tegoroczny Złoty Tydzień, jak w Chinach określa się kilkudniowy okres rozpoczęty obchodzonym 1 października świętem National Day, nie przyniósł wielkich zysków w kinach. Po niezłym poprzednim weekendzie, tym razem wyświetlane tam filmy zarobiły mniej niż przewidywano. To oznacza, że analitycy rynku znacznie przeszacowali możliwości Chińczyków.



Sam "Under the Light" ("Pod światłem") w reżyserii Zhanga Yimou ("Hero") miał według szacunków zarobić 280 milionów dolarów w osiem dni począwszy od premiery 29 września. Zarobił ponad dwa razy mniej - aktualnie ma na koncie 139 milionów dolarów. W miniony weekend zyskał 17,4 miliona dolarów, co wystarczyło mu na zajęcie pierwszego miejsca w chińskim box-office.

Wideo "Under the Light": New Teaser and Info For Zhang Yimou Thriller with English Subs!

W pierwszej piątce chińskiego box-office’u znalazły się wyłącznie miejscowe produkcje. Na drugim miejscu pozostała komedia romantyczna "The Ex-Files 4: The Marriage Plan" ("Z archiwum Eks 4: Małżeński plan"), która dołożyła 13,3 miliona dolarów do całkowitej kwoty 106 milionów zarobionych od momentu premiery. Na trzecią pozycję awansował sensacyjny film "Moscow Mission" ("Moskiewska misja") z niecałymi 10 milionami. W sumie film ten zarobił 62 miliony dolarów. Pierwszą piątkę zestawienia uzupełniają filmy "The Volunteers: To the War" ("Ochotnicy: Idziemy na wojnę") z 9,4 milionami dolarów (w sumie 77 milionów) oraz dramat "Lose to Win" ("Przegrać, by wygrać"), który zarobił 2,4 miliona (w sumie 17,5 miliona).

W sumie wszystkie filmy wyświetlane w miniony weekend w chińskich kinach zarobiły 56,2 miliona dolarów, co jest kwotą wyższą o 75 proc. niż w ubiegłym roku w analogicznym okresie. Warto jednak pamiętać, że przed rokiem wiele miejscowych kin było zamkniętych bądź nałożony był w nich limit widzów. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, czyli tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, zyski są niższe o 39 proc.