Kolejnym sukcesem artysty okazała się tytułowa rola w komedii kryminalnej "Fletch" (1985), gdzie wcielił się w znanego reportera, mistrza kamuflażu, któremu tajemniczy milioner powierza niezwykłą misję.

Najbardziej kasowa gwiazda Hollywood

W 1985 roku aktor zagrał również w komedii akcji "Szpiedzy tacy jak my", w której wraz z Danem Aykroydem wcielili się w dwóch nieudolnych amerykańskich agentów, którzy zostają wysłani do ZSRR z ważną misją.

Z kolei ze Steve'em Martinem i Martinem Shortem aktor wystąpił w komedii "Trzej amigos" (1986). Zagrali trzech hollywoodzkich aktorów, którzy zostają zaangażowani do ochrony przez mieszkańców meksykańskiej wioski.

Chevy Chase stosunkowo późno rozpoczął filmową karierę. Gdy zagrał główną rolę, niezbyt rozgarniętego policjanta prowadzącego wraz z zakompleksioną bibliotekarką (Goldie Hawn) śledztwo dotyczące zamachu na papieża, w komedii kryminalnej "Nieczyste zagranie" (1978), miał już 35 lat.

Rola Clarka Griswolda zyskała taką popularność, że aktor wciąż pojawiał się w kolejnych obrazach z serii "W krzywym zwierciadle". W 1985 roku zagrał w "Europejskich wakacjach", a w 1997 roku w "Wakacjach w Vegas". Najpopularniejszą częścią cyklu okazał się jednak obraz o podtytule "Witaj Święty Mikołaju" (1989), w którym główny bohater starał się zorganizować idealne Boże Narodzenie dla swojej rodziny.

W latach 80. Chase był jednym z najlepiej opłacanych gwiazdorów Hollywood, zarabiając średnio 7 milionów dolarów za każdy film. W 1987 i 1988 roku był także prowadzącym Oscary, pojawił się także w pamiętnym teledysku do piosenki Paula Simona "You Can Call Me Al".

Wideo Paul Simon - You Can Call Me Al (Official Video)

Same kłopoty

Pod koniec lat 80. zaczęło brakować pomysłów na kolejne hitowe komedie z aktorem. Chase wystąpił w sequelach dwóch swoich przebojów ("Golfiarze II", "Fletch żyje"), ale nie odniosły one spodziewanego sukcesu. W 1991 roku artysta wystąpił jeszcze w miarę udanej produkcji "Same kłopoty", w której partnerowała mu Demi Moore, ale w kolejnych latach było coraz gorzej.