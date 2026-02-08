"Król dopalaczy" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia zawrotnej kariery zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych używek i - niczym "Wilk z Wall Street" - z dnia na dzień został milionerem.

Nagła sława, piękne kobiety, szybkie samochody, niekończąca się impreza, konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy - to jego nowy świat, w którym granica między legalnym a zakazanym jest tak cienka, jak kreska na lustrze. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, zaczyna się gra o wszystko.

To historia sukcesu, który wymknął się spod kontroli.

materiały prasowe

"Chciałem być kimś": piosenka i teledysk do filmu "Król dopalaczy"

Właśnie w sieci zadebiutował utwór "Chciałem być kimś", a także towarzyszący mu teledysk. Jego twórcami są: Tymek - artysta, którego nagrania na YouTubie i Spotify odsłuchano już miliony razy, a także Wojtek Urbański - producent, kompozytor i aranżer, autor muzyki do hitowych filmów i seriali, laureat Fryderyka.

"Utwór 'Chciałem być kimś' lirycznie odnosi się do postaci granej przez Tomasza Włosoka w 'Królu dopalaczy', ale pełen sens tej historii stanie się jasny dopiero 13 marca, gdy film trafi do kin. Od strony brzmieniowej jest tu sporo ciężkiej elektroniki. (...) To było dla mnie ciekawe doświadczenie" - podkreśla Wojtek Urbański.

"Gdy Wojtek zadzwonił z propozycją nagrania numeru do filmu, podjarałem się, bo to zawsze fajne tematy. Ale nie spodziewałem się, że nagranie tego utworu wydarzy się tak naturalnie. Słowa pisały się same, jakby po prostu czekały na odpowiednich ludzi do wyśpiewania" - dodaje Tymek.

"Król dopalaczy": obsada, kiedy premiera?

"Król dopalaczy" jest pierwszą w Polsce produkcją stworzoną w modelu crowdinvestingu, która trafia do szerokiej dystrybucji kinowej na terenie całego kraju.

W obsadzie filmu znalazła się plejada polskich gwiazd: Tomasz Włosok, Vanessa Aleksander, Łukasz Simlat, Grażyna Szapołowska, Jan Frycz, Janusz Chabior i Agnieszka Grochowska.

Twórcami produkcji są debiutujący reżyser Pat Howl oraz producentka Katarzyna Samson, którzy wspólnie napisali również scenariusz.

"Króla dopalaczy" będzie można oglądać w kinach w całej Polsce od 13 marca. Dystrybucją zajmuje się firma Monolith Films.