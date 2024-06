"Igrzyska śmierci": Powstanie kolejny prequel?

Wyczekiwany prequel " Igrzysk śmierci ", czyli " Ballada ptaków i węży ", zadebiutował w kinach w listopadzie zeszłego roku. W role główne wcielili się Rachel Zegler oraz Tom Blyth. Film na nowo rozgrzał entuzjazm fanów popularnej franczyzy, a po premierze nasuwało się jedno pytanie - czy powstanie kontynuacja?

Na początku czerwca tego roku Suzanne Collins ogłosiła, że pracuje nad nową książką z uniwersum "Igrzysk śmierci". "Sunrise on the Reaping" ukaże się 18 marca 2025 roku, a akcja będzie rozgrywać się 40 lat po wydarzeniach przedstawionych w "Balladzie ptaków i węży" i 24 lata przed "Igrzyskami śmierci".

Chociaż prawa do adaptacji powieści nie zostały jeszcze sprzedane, spekuluje się, że dojdzie do tego w najbliższym czasie. Poprzednie filmy z serii "Igrzyska śmierci" wyprodukowała wytwórnia Lionsgate. Pięć adaptacji zarobiło łącznie ponad 3,3 miliarda dolarów na całym świecie.

"Igrzyska śmierci": Jena Malone chciałaby wrócić do roli

Jena Malone wcielała się w postać Johanny Mason w trzech częściach popularnej franczyzy: "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" i dwóch odsłonach "Kosogłosa". W ostatnim wywiadzie została zapytana, czy według niej Johanna mogłaby powrócić w którymś z nowych filmów.

"No dalej, gdzie jest Johanna Mason? Ja czekam!" - odpowiedziała w rozmowie z Entertainment Tonight, dodając: "To znaczy, to nie musiałby być nawet prequel, mógłby być after. Na zasadzie, zobaczmy, co będzie się działo 10 lat później" - stwierdziła.

Malone jest entuzjastycznie nastawiona do ewentualnego ponownego występu w serii. W dalszej części wywiadu omawiała możliwe scenariusze. "Gdzie znajduje się rząd? Gdzie dotarliśmy dzięki rewolucji? Myślę, że to naprawdę ważna część naszego społeczeństwa. Można się zbuntować, ale jak się potem odbudować? - kontynuowała.