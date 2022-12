Kobieta chciała ukraść prezenty z domu Roberta De Niro

W Nowym Jorku, na Manhattanie, złapano seryjną włamywaczką, która próbowała ukraść prezenty z domu hollywoodzkiego gwiazdora Roberta De Niro

"Funkcjonariusze śledzili 'prawdziwą Grinch', dokonującą ostatnich kradzieży i widzieli, jak włamuje się do domu aktora, znanego z ról m.in. w filmach 'Ojciec chrzestny' i 'Chłopcy z ferajny'" - podała AP.



Kobieta swym strojem nawiązała do fikcyjnej postaci książki "Grinch", stworzonej przez Dr Seussa i zarazem bohaterki filmu animowanego "Jak Grinch ukradła święta" (ang. How the Grinch Stole Christmas).

Policja przyłapała i aresztowała 30-letnią kobietę na usiłowaniu kradzieży w salonie aktora. Funkcjonariusze nie poinformowali, jak się ona nazywa. Przekazali jedynie, że włamała się przez drzwi do piwnicy w budynku.

Rzecznik prasowy 79-letniego De Niro, który był świadkiem momentu aresztowania, powiedział, że gwiazdor nie wyda w tej sprawie oświadczenia. Jak dodał, aktor wynajmuje tymczasowo dom przy 65. Ulicy we wschodniej części Manhattanu.

De Niro uważany za jednego z najlepszych, a także jednego z najbardziej dochodowych aktorów w historii kina. Filmy z jego udziałem, według witryny Box Office Mojo, uzyskały przychody w wysokości ponad 2,2 mld dolarów.



Aktor zdobył Oscary za występy w "Ojcu chrzestnym II" i "Wściekłym byku", w którym zagrał boksera Jake'a LaMottę. Był nominowany do statuetki za role w "Taksówkarzu", "Łowcy jeleni", "Przebudzeniu", "Przylądku strachu" i "Poradniku pozytywnego myślenia".

