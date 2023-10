"Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" to historia Tytusa, który jest zaprzeczeniem żołnierza, ale za namową ojca postanawia spróbować sił w lokalnej grupie paramilitarnej. Nie spodziewa się jednak, że podczas rekrutacji spotka świetnie wyszkoloną dziewczynę, do której poczuje coś więcej... Czy dzięki trudnym momentom, jakie przeżyje w trakcie dwudniowych leśnych manewrów, odnajdzie w sobie siłę, żeby w końcu sięgnąć po to, czego chce?



Agnieszka Elbanowska: Przemoc jako karykatura człowieczeństwa

"Będę przeszczęśliwa, jeżeli usłyszę chociaż jeden śmiech na sali, bo to chciałabym robić, rozbawiać ludzi i śmiechem rozbrajać trudne tematy. I w wypadku tego filmu jest szansa, że ten śmiech będzie niósł ze sobą świadomość, że przemoc jest beznadziejna i choć jest czymś bardzo pierwotnym, jest po prostu karykaturą człowieczeństwa" - mówi reżyserka Agnieszka Elbanowska, która żołnierskie zmagania Tytusa opowiedziała w charakterystyczny dla siebie komediowy sposób, znany doskonale widzom jej wcześniejszych, zrealizowanych w Studiu Munka SFP krótkich metraży: "Relax" i "Polonez".

Wideo Chcesz pokoju, szykuj się do wojny - reż. Agnieszka Elbanowska - trailer

W głównego bohatera wciela się Michał Sikorski - po pierwszoplanowej roli w "Sonacie" Bartosza Blaschke okrzyknięty aktorskim odkryciem 2021 roku. W debiucie Agnieszki Elbanowskiej pokazuje swoje mniej znane komediowe oblicze. Na ekranie w roli odważnej żołnierki partneruje mu Kinga Jasik - absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu mająca już na koncie kilka charyzmatycznych kreacji serialowych i filmowych (serial "Skazana", film Michała Kwiecińskiego "Filip").



Zdjęcie "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" to reżyserski debiut Agnieszki Elbanowskiej / Krzysztof Powierża/Studio Munka SFP / materiały prasowe

Podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" rywalizować będzie o Nagrodę Główną w międzynarodowym Konkursie 1-2 skierowanym do reżyserów będących na początku swojej drogi twórczej. Piętnastkę konkursowych tytułów ze świata oceni międzynarodowe jury, w którym zasiądą reżyser i scenarzysta Feliks Falk, pochodząca z Łotwy reżyserka Linda Olte oraz chiński scenarzysta i reżyser Ran Li.