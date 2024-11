"Chcę po prostu wrócić". Elisabeth Olsen nie zakończyła kariery w MCU?

Elizabeth Olsen, wkraczając do Uniwersum Marvela, dała nam niezapomniany pokaz aktorskich umiejętności oraz jedną z najpotężniejszych bohaterek, która zdecydowanie zapadła w pamięć. W ostatnich produkcjach rys jej postaci zdecydowanie się zmienił i fani myśleli, że ostatecznie ją pożegnaliśmy. Aktorka jednak nie ukrywa, że chętnie wróciłaby do swojej roli.

Dlaczego nie pojawiła się w serialu?

Wandę Maximoff mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć w filmie "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz" z 2014 roku, a rok później była istotną postacią w filmie "Avengers: Czas Ultrona". Olsen powracała w kolejnych filmach oraz w serialu "WandaVision", a kulminacja nadeszła w filmie "Doktor Strange: Multiwersum obłędu".

W najnowszej produkcji zatytułowanej "To zawsze Agatha" Wanda jest istotną postacią, która jest często wymieniana z imienia, jednak na ekranie nie pojawiła się ani razu. Nie wynika to jednak z jej niechęci do tej postaci. Sytuację wyjaśniła twórczyni "Agathy", Jac Schaeffer:



"Na poziomie kreatywnym, nie wydawało mi się to sprawiedliwe wobec postaci Agathy. To jej historia, a pomysł przywrócenia Wandy wydawał się w pewien sposób wywracać ją do góry nogami".

Na konwencie ComicBookMovie aktorka została zapytana o swoją przyszłość w MCU. Jak się okazuje, nie ma nic przeciwko powrotowi do tej postaci.

"Kevin Feige (szef studia Marvel) szczerze pyta nas, co chcielibyśmy zrobić z postacią, a potem on to robi. Więc nie wiem, czy mogę się tym podzielić... Chcę po prostu wrócić" - odpowiedziała.

Kolejną szansą na pojawienie się Wandy w świecie Marvela, jest serial, w którym głównym bohaterem ma być jej ekranowy partner - Paul Bettany . Serial "Vision Quest" wydaje się idealnym sposobem na przywrócenie tej bohaterki. Ale czy tak się stanie? Studio nie potwierdziło jeszcze żadnych informacji, ale fani nie tracą nadziei.