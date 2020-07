Chcą zablokować film, w którym córka Michaela Jacksona gra Jezusa

Ponad 275 tysięcy osób, a ta liczba ciągle rośnie, podpisało się pod petycją mającą na celu powstrzymanie dystrybucji filmu "Habit" w reżyserii Janell Shirtcliff. Powodem niezadowolenia widzów jest rola jedynej córki Michaela Jacksona, Paris, która w filmie ma wcielić się w postać Jezusa Chrystusa.

Paris Jackson spodziewała się, że jej rola wywoła takie kontrowersje? /Toni Anne Barson/WireImage /Getty Images

Główną bohaterką filmu "Habit" jest inteligentna, lubiąca imprezy dziewczyna (Bella Thorne), która jest zafascynowana Jezusem. Kiedy wpada w kłopoty z powodu narkotyków, odkrywa, że wyjściem z sytuacji jest przebranie się za zakonnicę. Jezus, grany przez Paris Jackson, objawia się jej kilka razy w trakcie filmu.



"To film, który mógłby nakręcić Quentin Tarantino na początku swojej kariery" - zachęca do seansu producent "Habit", Donovan Leitch. Mimo takiej zachęty, wielu widzów uznało czekające na premierę dzieło za obrazoburcze i domaga się, by nie było wyświetlany w kinach.

W opublikowanej na serwisie "Change.org" petycji skierowanej do studiów filmowych Warner Bros. i Lionsgate czytamy: "Wkrótce spodziewana jest premiera nowego, obrazoburczego hollywoodzkiego filmu, w którym Jezus pokazany będzie jako lesbijka. Żaden dystrybutor nie podjął się jeszcze jego premiery, więc pokażmy światu, że nie akceptujemy rozpowszechniania takich śmieciowych treści".

Choć Paris Jackson przyznała się ostatnio do swojej homoseksualności, nie zostało oficjalnie potwierdzone, że w filmie "Habit" zagra lesbijkę.

Inną petycję wzywającą do odwołania premiery filmu w reżyserii Janell Shirtcliff opublikowała organizacja "One Million Moms". Podpisało się pod nią ponad 70 tysięcy osób.