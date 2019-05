Charlize Theron i Seth Rogen o filmie "Niedobrani": To nie jest tania komedia romantyczna

Ona ma 44 lata i jest wciąż jedną z najpiękniejszych, najseksowniejszych i najbardziej rozchwytywanych gwiazd Hollywood. On jest siedem lat młodszy i potrafi rozbawić każdego do łez. Film "Niedobrani", w którym główne role zagrali Charlize Theron i Seth Rogen, trafi na ekrany polskich kin 10 maja.

Charlize Theron i Seth Rogen w filmie "Niedobrani" /materiały prasowe

Fred nie jest typem amanta. Potargana broda, kilka zbędnych kilogramów i ciuchy z liceum nie czynią go ikoną stylu. Niewyparzony język i specyficzne poczucie humoru utrudniają zawrotną karierę. Charlotte jest jego zupełnym przeciwieństwem. Piękna, ambitna i powściągliwa przebojem zdobywa polityczne szczyty i mogłaby mieć każdego mężczyznę, gdyby tylko znalazła czas na życie prywatne.

Gdy bezrobotny i spłukany Fred Flarsky spotyka po latach swą dawną nianię i miłość z dzieciństwa, Sekretarz Stanu Charlotte Field, wydaje się, że nie ma na świecie bardziej niedobranej pary. A jednak coś iskrzy. I to na tyle intensywnie, że Charlotte wbrew protestom doradców, zatrudnia Freda jako autora swoich przemówień.

Facet ma dobre pióro, jeszcze lepsze serce, ale w wielkim świecie porusza się jak słoń w składzie porcelany. Ona zaś właśnie ogłasza swą kandydaturę na stanowisko prezydenta. Konkurenci już zacierają ręce, bo Fred z pewnością zaprzepaści jej karierę. Chyba, że świat zobaczy w nim to, co dostrzegła ona.

Jak hollywoodzkie gwiazdy opowiadają o swoich postaciach?

"Charlotte Field pełni funkcję sekretarz stanu USA. To inteligentna, sumienna i oddana swej pracy kobieta, która chyba trochę pogubiła się w życiowych kompromisach. Gdy ją poznajemy, widzimy ambitną polityk, która zamierza ubiegać się o fotel prezydenta USA" - mówi aktor o bohaterce, w którą wciela się w filmie Charlize Theron.



Zdjęcie Charlize Theron jako Charlotte Field i Seth Rogen jako Fred Flarsky w filmie "Niedobrani" / materiały prasowe

Kim jest Fred Flarsky, którego gra Seth Rogen?



"To dziennikarz, który pracuje dla niezależnych czasopism i redakcji internetowych. Wygłasza swoje opinie otwarcie i szczerze, mimo że ludzie nie zawsze lubią taki styl przekazu. Ma zawsze mocną opinię na każdy temat i nie ukrywa się z nią. I nigdy nie chodzi na kompromisy. Ta jego zawodowa filozofia nie zawsze sprawdza się jednak dobrze w życiu. Innymi słowy, Fred to człowiek wyznający pozytywne wartości, który uważa, że tylko on ma rację, podczas gdy inni się sprzedają" - opisuje go aktorka.

Charlize Theron wyznała, że to była ciekawa, ale wymagająca współpraca.