Charlize Theron i Helen Mirren w "Szybkich i wściekłych 9"

Charlize Theron, która wcieliła się w antagonistkę w ósmej części "Szybkich i wściekłych", oraz Helen Mirren, która debiutowała w tym filmie jako matka Deckarda Shawa (Jason Statham), powtórzą swoje role w dziewiątej części cyklu.

Helen Mirren i Charlize Theron /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Kontynuację przygody nagrodzonych Oscarem aktorek z popularnym cyklem ogłosił Vin Diesel na swoim koncie na Instagramie.



W zamieszonym tam wideo z planu Diesel potwierdził udział aktorów z pierwszej części serii oraz tych z mniejszym stażem (w tym Mirren i Theron) oraz zupełnie nowych nazwisk, między innymi Johna Ceny.



Zdjęcia do "Szybkich i wściekłych 9" trwają obecnie w Londynie. Reżyseruje Justin Lin, który odpowiadał za trzecią, czwartą, piątą i szóstą część cyklu. Film wejdzie do kin 22 maja 2020 roku.



"Szybcy i wściekli" są jedną z najpopularniejszych filmowych franczyz ostatniej dekady. Seria zarobiła ponad 5,1 miliarda dolarów na całym świecie.



2 sierpnia do polskich kin wejdzie spin-off "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", skupiający się na bohaterach granych przez Dwayne'a Johnsona i Jasona Stathama. Mirren wystąpiła także w tym filmie.



