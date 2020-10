Charlie Kaufman napisze scenariusz filmu o „policji pamięci”

Jest uważany za jednego z najlepszych obecnie scenarzystów. Nieprzeciętna wyobraźnia i umiejętność tworzenia światów, w których przenika się nasza codzienność z konceptami rodem z kina science-fiction, zapewniła mu m.in. Oscara za scenariusz filmu „Zakochany bez pamięci”. Kolejny projekt Charliego Kaufmana wygląda jak dokładnie skrojony pod jego wrażliwość artystyczną. Napisze on adaptację powieści „The Memory Police” autorstwa japońskiej pisarki Yoko Ogawy.

Twórca takich filmów jak "Zakochany bez pamięci", "Adaptacja" czy "Być jak John Malkovich" nie zwalnia tempa. Kilka tygodni temu na Netfliksie zadebiutował jego ostatni film, wyreżyserowany i napisany przez Kaufmana "Może pora z tym skończyć", do którego zdjęcia zrealizował polski operator Łukasz Żal. Na premierę czeka też "Chaos Walking" Douga Limana, którego Kaufman jest jednym ze współscenarzystów. Teraz scenarzysta zajmie się adaptacją książki o tzw. policji pamięci.

Wydana w Japonii w 1994 roku książka "The Memory Police" Ogawy porównywana jest do takich dzieł jak "Rok 1984" George’a Orwella czy "451 stopni Fahrenheita" Raya Bradbury’ego. Jej akcja rozgrywa się na wyspie, która jest pod stałą kontrolą tytułowej policji pamięci. Dba ona oto, aby mieszkańcy wyspy zapomnieli o swoim przywiązaniu do rzeczy, zwierząt czy idei oraz o usuwanie ich nie tylko z wyspy, ale i z pamięci ludzi. Ci, którzy wbrew policji starają się o nich pamiętać, zostają zatrzymywani.



Film na podstawie scenariusza Charliego Kaufmana wyreżyseruje Reed Morano, autorka obsypanego nagrodami serialu "Opowieść podręcznej", ale i jednej z największych finansowych klap tego roku, filmu "Sekcja rytmiczna".



Książka "The Memory Police" dopiero w 2019 roku została przetłumaczona na język angielski. Wraz z tym tłumaczeniem, przyszły wyróżnienia. Powieść Ogawy kandydowała do nagrody National Book Awards dla tłumaczeń, a także walczyła w 2020 roku o prestiżową Międzynarodową Nagrodę Bookera.