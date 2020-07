​Channing Tatum wyprodukuje musicalową wersję "Makbeta"

"Najlepszy scenarzysta wszech czasów", jak często określa się Williama Szekspira, wciąż inspiruje filmowców. Teraz jedno z jego dzieł doczeka się kolejnej ekranizacji. "Makbetem" zainteresował się John McPhail, twórca interesującego "Anna and the Apocalypse" z 2017 roku. Podobnie jak i poprzedni film, również i ten niezatytułowany jeszcze projekt będzie musicalem.

William Szekspir wciąż inspiruje kolejnych filmowców /Kelly Defina /Getty Images

Jednym z producentów nowego filmu McPhaila będzie Channing Tatum, a film zostanie wyprodukowany dla Amazon Studios. Niewiele wiadomo o samym projekcie. Roboczo zatytułowany "Lady Macbet YA musical", ma być filmem przeznaczonym dla młodzieży. Pierwsze skojarzenie, jakie się nasuwa to "Zakochana złośnica" z 1999 roku z Julią Stiles i Heathem Ledgerem w rolach głównych. W tej młodzieżowej wersji "Zakochanej złośnicy" Szekspira znalazła się między innymi kultowa już scena śpiewania piosenki "Can't Take My Eyes Off You" przez Ledgera.



Scenariusz do musicalu zainspirowanego "Makbetem" napisze S.J. Inwards. Utalentowana scenarzystka ma na swoim koncie kilka filmów krótkometrażowych oraz długometrażowy "Experience for Begginers". Pracuje też nad adaptacją komiksu zatytułowanego "Cursed Pirate Girl", którą pisze dla Netfliksa.

Reklama

Dla McPhaila będzie to drugi musicalowy projekt filmowy wymykający się standardom. W "Anna and the Apocalypse" połączył musical z młodzieżowym filmem o zombie. Tym razem zaprezentuje musical oparty o nieśmiertelne dzieło Szekspira. Akcja filmu ma rozgrywać się współcześnie, a jego bohaterką będzie nastolatka, która przeżywa moralne rozterki, zmagając się ze strasznymi konsekwencjami swoich ambicji.

"Zakochana złośnica" i powstający teraz film na podstawie "Makbeta" nie są jedynymi "młodzieżowymi" wersjami utworów Szekspira. Warto tu wspomnieć m.in. o filmie "O-Otello", który był oparty na motywach "Otella". "Sztukę rozstania" zainspirował "Sen nocy letniej", a film "Ona to on" komedia "Wieczór Trzech Króli". Prawdopodobnie najsłynniejszą młodzieżową ekranizacją dramatu Szekspira był zaś "Romeo i Julia" Baza Luhrmanna.