Chadwick Boseman otrzyma dwa pośmiertne Oscary?

Jeszcze nigdy w historii żaden aktor nie został pośmiertnie nominowany do dwóch aktorskich Oacarów w tym samym roku. Zmarły w sierpniu tego roku aktor przed śmiercią zagrał w dwóch filmach, które w tym roku trafiły na Netflix. I to właśnie za sprawą tych ról spekuluje się o możliwości historycznej decyzji Akademii Filmowej.

Chadwick Boseman w filmie "Ma Rainey's Black Bottom" /Netflix /materiały prasowe

Do ceremonii rozdania Oscarów zostało przynajmniej pół roku. Choć ich wręczenie zostało zaplanowane na 25 kwietnia 2021 roku, nie można wykluczyć, że z powodu pandemii COVID-19 data ta zostanie przesunięta jeszcze dalej. Pozostało więc jeszcze dużo czasu na to, by studia filmowe i serwisy streamingowe rozpoczęły kampanie promocyjne swoich typowanych do Oscarów filmów. Bez takiego wsparcia trudno liczyć na zwrócenie uwagi Akademii i jej członków. Dlatego też kluczowym w sprawie szansy na dwie nominacje dla Bosemana jest to, co zrobi Netflix.



Portal "Variety" spekuluje, że decydującym może być to, jak nakierowana będzie kampania promocyjna Netfliksa. Choć według większości opinii fachowców rola Chadwick Bosemana w dramacie "Ma Rainey’s Black Bottom" może być nominowana w kategorii dla najlepszego aktora drugoplanowego, to pojawiają się głosy, że Netflix będzie chciał ją promować jako kandydaturę do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Film George’a C. Wolfe’a będzie miał premierę 18 grudnia, jednak ci, którzy go już widzieli, potwierdzają, że trudno jednoznacznie kategoryzować, czy rola Bosemana jest główna czy może jednak drugoplanowa.



Reklama

Jeśli Boseman zostanie nominowany za rolę w "Ma Rainey’s Black Bottom" do "pierwszoplanowego" Oscara, nic nie stanie na przeszkodzie, by jego występ w tegorocznym filmie Spike’a Lee "Pięciu braci" zasłużył na nominację do Oscara "drugoplanowego". Jednak konkurencja w tej kategorii zapowiada się zaciekła, a na czele kandydatów do nominacji dla najlepszego aktora drugoplanowego są Bill Murray za rolę w filmie "Na lodzie" oraz David Strathairn za występ w filmie "Nomadland".



Choć jeszcze żaden aktor ani aktorka nie zostali pośmiertnie dwukrotnie nominowani do aktorskiego Oscara w jednym roku, to w przypadku wciąż żyjących aktorów zdarzyło się to dwanaście razy. Ostatnio w dwóch kategoriach aktorskich nominowana do Oscara była Scarlett Johansson za role w filmach "Historia małżeńska" i "Jojo Rabbit".