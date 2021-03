Choć aktor na swoim profilu instagramowym nie napisał wprost, gdzie odpoczywa, internauci oglądający zdjęcia pary, rozpoznali „okoliczności przyrody". Wśród komentarzy próżno jednak szukać negatywnych. Zarówno bowiem Cezary Pazura, jak i jego żona, dali się poznać jako ludzie z niemałym dystansem do siebie.

Reklama

Instagram Post

Aktor wraz z żoną Edytą w połowie marca wybrali się na egzotyczne wakacje. W swoim rajskim zakątku korzystają z uroków lazurowej wody, białego piasku i... tej samej krzywej palmy.



Dwa dni wcześniej Edyta Pazura zapozowała pod ową palmą w czerwonym bikini. Kokieteryjnie napisała na Instagramie, że pozując wciąga brzuch wstrzymując powietrze. Wśród komentarzy roi się od pochwał typu: "wyćwiczony brzuszek", "bogini", "jak się ćwiczy takie wdechy?".

Instagram Post

Reklama

Tuż przed końcem ich urlopu przy tej samej palmie zapozował też jej mąż - Cezary. Jemu trafiło się więcej docinków, ale głównie sympatycznych. Cezary Pazura przyjął do zdjęcia pozycję "na macho" albo jak zauważył jeden z komentatorów: "na romantyka". W samych szortach, niedbale oparty plecami o pień drzewa, z rękami w kieszeniach i kapeluszem opuszczonym na oczy wygląda zdaniem internautów, jak: "José Arcadio Morales, kubański pisarz-eseista (postać z filmu "Kiler-ów 2-óch", przyp. red.), "Sexy playboy", "Americano", "młody Sean Connery".

Instagram Post

Obok zdjęcia aktor napisał, że to ostatni dzień przed powrotem do domu i że schudł na tych wakacjach. Internauci zaczęli go zaczepiać żartobliwymi komentarzami, a on odpowiadał: z dystansem, acz dowcipnie: "To nad Wisłą?". "Koło Otwocka" - potwierdził. "Świetna pogoda". "Czasem pada. Ale schnie..." - ripostuje.



"Fajna fotka". "Fajna fototapeta. Pełna iluzja. Takie teraz solaria robią" - żartuje. "Co tak krótko?". "Krótka kasa, krótki pobyt" - odpowiada.



Co do "krótkiej kasy", o której wspomniał, to już wcześniej Edyta Pazura napisała na swoim profilu instagramowym, że przez kilkanaście lat zbierali na odłożoną w czasie podróż poślubną. Zbierali tzw. "piątaki", czyli pięciozłotowe monety, które im wydawano jako resztę. W końcu podliczyli te zbiory i okazało się, że wystarczy im na tygodniowy pobyt w egzotycznym raju.