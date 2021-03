Cezary Pazura: Mam propozycje zawodowe z Londynu i Stambułu

​Aktor układa grafik zawodowy na najbliższe miesiące i choć z optymizmem patrzy w przyszłość, to nie ukrywa, że w kalendarzu jest jeszcze sporo niewiadomych. Co prawda Cezary Pazura dostał dwie propozycje z zagranicy i zapoznaje się ze scenariuszami, ale nie jest do końca przekonany do tej współpracy.

"Mam jakieś propozycje z zagranicy, ale nie spieszę się z decyzjami" - mówi Cezary Pazura AKPA

Na razie aktor czeka na rozpoczęcie zdjęć do nowego filmu fabularnego. Liczy też, że serial "Tajemnica zawodowa", w którym gra jedną z głównych ról, spodoba się widzom i będzie kontynuowany.

Cezary Pazura na razie nie chce ujawniać, w jakim filmie zagra w najbliższym czasie, ale wiąże z tą produkcją spore nadzieje.

- Rozpoczynam nowy film fabularny. Już teraz miały się rozpocząć uciekające zdjęcia zimowe, ale niestety śnieg w górach spłynął, więc czekam na następny - mówi agencji Newseria Lifestyle Cezary Pazura.

Aktor ma też szansę zaistnieć w kinie angielskim i tureckim. Trafiły już do niego scenariusze, ale na wiążące decyzje trzeba będzie jeszcze poczekać.

- Mam też jakieś propozycje z zagranicy, jedna jest z Londynu, druga ze Stambułu. Rozważam je, ale nie spieszę się z decyzjami - mówi.

Pazura zdaje sobie sprawę z tego, że zdjęcia do filmu realizowanego za granicą wiążą się z wielotygodniową rozłąką z rodziną. Niewykluczone też, że gdyby podpisał kontrakt i wyjechał, musiałby zrezygnować z zobowiązań zawodowych podjętych w Polsce.

"Tajemnica zawodowa": Cezary Pazura w szpitalu 1 / 4 Andrzej Żurawski to znany i ceniony chirurg. Jednak jego życie prywatne nie jest aż tak kryształowe. Serial rozpoczyna się w momencie, gdy żona Żurawskiego, Julia (Magdalena Różczka) dowiaduje się, że mąż ją zdradza z koleżanką z pracy, panią anestezjolog (Anna Dereszowska).

- Trzeba rozważyć za i przeciw. Ja tak strasznie nie lubię wyjeżdżać z domu. Już jestem w tym wieku, że nie szukam wrażeń, szukam stałej pracy. Zdecydowanie wolałbym więc pracować u nas - mówi aktor.

Cezary Pazura nie ukrywa też, że spodobała mu się rola Andrzeja Żurawskiego w serialu "Tajemnica zawodowa". Widzi w niej duży potencjał i liczy na kontynuację produkcji.

- Chciałbym, żeby pandemia się skończyła i żeby był drugi sezon "Tajemnicy zawodowej" i moja rola się jeszcze rozwinęła - dodaje.

Obecnie Cezarego Pazurę można także oglądać w dwóch innych serialach: "Lepsza połowa" oraz "Chyłka - Inwigilacja".

Cezary Pazura: Lekarz jak aktor Newseria Lifestyle