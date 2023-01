Cezary 2023: "IO" Jerzego Skolimowskiego z nominacją

Nominacje do nagród ogłoszono w środę na stronie internetowej francuskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej.



Wśród nominowanych w kategorii najlepszy film zagraniczny znalazł się "IO" Jerzego Skolimowskiego , który we wtorek otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Polski obraz będzie konkurować o Cezara z "Boy from Heaven" Tarika Saleha , "Blisko" Lukasa Dhonta , "W trójkącie" Rubena Ostlunda i "Bestiami" Rodrigo Sorogoyena.

Cezary 2023: Znamy nominacje

Faworytem w wyścigu po statuetki - z 11 nominacjami - został "L'Innocent" Louisa Garrela , który może zostać doceniony w kategoriach najlepszy film, reżyseria, aktor (Louis Garrel), aktorka drugoplanowa (Anouk Grinberg i Noemie Merlant), aktor drugoplanowy (Roschdy Zem), scenariusz (Garrel, Tanguy Viel, Naila Guiguet), muzyka oryginalna, dźwięk, montaż i kostiumy.

10 nominacji - za najlepszy film, reżyserię, scenariusz adaptowany (Moll i Gilles Marchand), muzykę oryginalną, dźwięk, zdjęcia, montaż, scenografię, dla aktora drugoplanowego (Bouli Lanners) i najbardziej obiecującego aktora (Bastien Bouillon) - trafiło do "Nocą 12 lipca" Dominika Molla.

Trzecie miejsce - z dziewięcioma nominacjami - zajął "Tańcz, Elise" Cedrica Klapischa. Twórcy obrazu mają szanse na statuetki za najlepszy film, reżyserię, scenariusz oryginalny (Klapisch i Santiago Amigorena), dźwięk, zdjęcia, montaż, a także dla aktora drugoplanowego (Francois Civil i Pio Marmai) i najbardziej obiecującej aktorki (Marion Barbeau).

Po siedem nominacji przypadło "Forever Young" Valerii Bruni Tedeschi i "November" Cedrica Jimeneza. Pierwszy z filmów może zostać uhonorowany w kategoriach najlepszy film, aktor drugoplanowy (Micha Lescot), obiecująca aktorka (Nadia Tereszkiewicz), scenariusz oryginalny (Bruni Tedeschi, Noemie Lvovsky, Agnes de Sacy), zdjęcia, kostiumy i scenografia. Drugi natomiast ma szanse na statuetki za najlepszą reżyserię, dźwięk, montaż, efekty wizualne oraz dla najlepszego aktora (Jean Dujardin), aktorki drugoplanowej (Anais Demoustier i Lyna Khoudri).

Nagroda w kategorii najlepszy film dokumentalny może powędrować do "The Super 8 Years" Annie Ernaux i Davida Ernaux-Briota, "Jane według Charlotte" Charlotte Gainsbourg, "Serca dębu" Laurenta Charbonniera i Michela Seydouxa, "Allons Enfants" Thierry'ego Demaiziere'a i Albana Teurlaia lub "Returning to Reims (Fragments)" Jeana-Gabriela Periota.

Gala wręczenia Cezarów odbędzie się 24 lutego.