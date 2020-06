Ceremonia rozdania nagród BAFTA przełożona

W poniedziałek, 15 czerwca, Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej postanowiła o dwa miesiące przełożyć datę ceremonii rozdania Oscarów. Teraz na podobny krok zdecydowali się członkowie Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Przyznawane przez nich nagrody BAFTA zostaną wręczone dwa miesiące później niż pierwotnie zakładano.

Ceremonia rozdania nagród BAFTA odbędzie się dopiero 11 kwietnia 2021 /Karwai Tang/WireImage /Getty Images

Dokładnie na przyszłoroczne Walentynki planowana była ceremonia rozdania nagród BAFTA. Data ta nie jest już jednak aktualna, a nowy termin ceremonii to 11 kwietnia, czyli dokładnie dwa tygodnie przed ceremonią rozdania Oscarów.

Reklama

"Zmiana pierwotnie zaplanowanej daty bierze pod uwagę wpływ pandemii COVID-19, a także zapowiada wydłużenie czasu, jaki na kwalifikację będą miały filmy chcące ubiegać się o nagrody BAFTA. Kolejne szczegóły dotyczące ceremonii zostaną opublikowane w terminie późniejszym" - poinformowali w specjalnym oświadczeniu członkowie Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych.

Dzień później, we wtorek 16 czerwca, organizatorzy ceremonii rozdania nagród BAFTA poinformowali o tymczasowych zmianach regulaminu. Na ich podstawie do ubiegania się o statuetki BAFTA będą miały prawo filmy, które z powodu pandemii straciły szansę na premierę kinową i trafiły od razu na serwisy stremingowe. Pod koniec lipca tego roku nowe zasady zostaną zrewidowane i zostanie podjęta decyzja co do tego, czy nadal obowiązują.

Jednocześnie wydłużony zostanie termin, w którym filmy ubiegające się o nagrody BAFTA będą mogły mieć swoją premierę. Aktualnie nieznane są dokładne ramy czasowe tego terminu, a on sam określany jest jako "2020-21". Jesienią tego roku podana zostanie data końca tego okresu.

Wcześniej przełożona została data ceremonii rozdania Oscarów. Pierwotnie zaplanowana na 28 lutego odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku.