Celebryci wyznają grzechy w zwiastunie filmu "The End"

Seks, kłamstwa i gwiazdy, które idą ze sobą na noże - "The End" to nowy film twórców i producentów hitów "Underdog" i "365 dni".

"The End" trafi do kin 20 sierpnia /materiały prasowe

Reklama

Siedem topowych gwiazd daje się wciągnąć w grę, która odkryje skandaliczną prawdę.

Reklama

"To historia o ludziach zmuszonych do spojrzenia w głąb siebie i zmierzenia się z bolesną prawdą, którą ukrywają. To historia o autoweryfikacji sposobu, w jaki do tej pory widzieli siebie i świat. To wreszcie historia o wyznaniu winy i oczyszczeniu" - mówi reżyser filmu Tomasz Mandes.

Scenariusz inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. Tymi, o których rozpisywały się media, ale i takimi, o których wiedziało wąskie grono wtajemniczonych osób.

"Myślę, że wiele gwiazd i celebrytów zobaczy siebie na ekranie. Niekoniecznie w świetle w jakim błyszczą na ściankach i w jakim sami chcieliby się pokazać" - zapowiada producentka Ewa Lewandowska.



W głównych rolach w filmie 'The End" zobaczymy: Aleksandrę Popławską, Tomasza Karolaka, Przemysława Sadowskiego, Jarosława Boberka, Paulinę Galązkę, Agnieszkę Wielgosz oraz Piotra Witkowskiego.



"Dobre kino musi być odważne, pełne emocji i poruszać zagadnienia, którymi widz jest żywo zainteresowany. Dlatego ten film taki właśnie jest. Pokazuje kulisy polskiego show bizu. Cieszę się, że znalazłem aktorów, którzy nie bali się pokazać jak jest naprawdę. Wymagało to od nich dużego dystansu do siebie i odwagi, by narazić się kolegom z branży. Zaowocowało to genialnymi kreacjami, takimi, o których każdy aktor marzy" - dodaje Tomasz Mandes .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The End" [trailer] materiały prasowe

"The End" trafi na kinowe ekrany 20 sierpnia.