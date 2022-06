Jak przypomina portal "Variety", związek Catherine Deneuve z festiwalem filmowym w Wenecji sięga 1967 roku, kiedy to Złotym Lwem nagrodzony został film Luisa Bunuela "Piękność dnia" . Deneuve wcieliła się w nim w rolę pochodzącej z burżuazji kury domowej, która w poszukiwaniu erotycznej wolności zaczyna pracę w burdelu.



W późniejszych latach Deneuve zdobyła w Wenecji nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w filmie "Plac Vendome" z 1998 roku. A w 2006 roku pełniła rolę przewodniczącej jury festiwalu.

Catherine Deneuve: Piękność dnia 1 / 17 "Uznanie dla niej jako aktorki, ani też późniejsze zdjęcia, które obiegły cały świat, nie były mi potrzebne, aby wiedzieć, że ten delikatny nos, to chłodne, lecz intensywne spojrzenie, te usta o finezyjnie zarysowanych wargach, klasycznie doskonałe, to wyśmienite wyobrażenie romantycznej piękności" - opisywał Roger Vadim swoje wrażenia z pierwszego spotkania z młodziutką, 16-letnią, Catherine Deneuve. Źródło: East News Autor: Coll. Ici Paris/Starface/STARFACE PHOTO udostępnij

"Będąca jedną z najważniejszych postaci francuskiej Nowej Fali i reprezentująca styl utożsamiany z modą zza Alp, Catherine Denevue stała się ucieleśnieniem powszechnie uznawanej diwy. A jednocześnie znalazła się pośród największych talentów aktorskich w historii kina" - stwierdził w uzasadnieniu decyzji dyrektor artystyczny festiwalu w Wenecji, Alberto Barbera. Nazwał też Deneuve niezaprzeczalnym talentem oraz twarzą francuskiego kina.

"Deneuve wystąpiła w imponującej liczbie filmów, z których większość odniosła międzynarodowy sukces. Równie imponująca jest liczba otrzymanych przez nią nagród na najważniejszych na świecie festiwalach. Dodać do tego trzeba nominację do Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, co jest rzadkim przywilejem dla artystów, którzy nie są Amerykanami. Z powodzeniem współpracowała z najlepszymi europejskimi reżyserami i aktorami: Rogerem Vadimem, Jacquesem Demym, Luisem Bunuelem, Francoisem Truffautem, Romanem Polańskim, Marco Ferrerim, Marcello Mastroiannim czym Gerardem Depardieu" - zakończył swoje oświadczenie Barbera.

Decyzja organizatorów weneckiego festiwalu wzruszyła francuską gwiazdę. "To prawdziwa radość otrzymać tę prestiżową nagrodę na Festiwalu Filmowym w Wenecji, który kocham i z którym znamy się od dłuższego czasu, czyli od chwili, gdy 'Piękność dnia' Bunuela otrzymała tu Złotego Lwa. To również prawdziwy zaszczyt, bo festiwal ten witał tu wiele moich filmów. Dziękuję, wasza przyjaciółka" - napisała w reakcji na decyzję o przyznaniu statuetki Catherine Deneuve w specjalnym oświadczeniu.