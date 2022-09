Catherine Deneuve ze Złotym Lwem w Wenecji

Francuska gwiazda ma już na koncie Puchar Volpi dla najlepszej aktorki, który otrzymała w 1998 roku w Wenecji za "Plac Vendome" Nicole Garcii.



" Catherine Deneuve stała się ucieleśnieniem diwy, zajmując miejsce jednej z największych aktorek w historii filmu" - podkreślono w uzasadnieniu decyzji o przyznaniu honorowego Złotego Lwa.

Dyrektor weneckiego festiwalu Alberto Barbera zwrócił też uwagę na imponującą liczbę filmów z udziałem gwiazdy. Przypomniał, że większość z nich odniosła międzynarodowe sukcesy.



Zdjęcie Catherine Deneuve na otwarciu festiwalu w Wenecji - 31 sierpnia 2022 / Maria Moratti / Getty Images

Catherine Deneuve: Czuję się bardzo szczęśliwa i bardzo dumna

"To wielka przyjemność być tutaj w Wenecji na festiwalu" - mówiła Catherine Deneuve.

"Chcę powiedzieć, że naprawdę czuję się bardzo szczęśliwa i bardzo dumna, że zostałam tu nagrodzona. Z festiwalem w Wenecji łączy mnie długa historia. Jednym z pierwszych filmów, z którym tutaj przyjechałam, był obraz, który naprawdę bardzo kocham i stał się tutaj bardzo znany. To była "Piękność dnia", dostaliśmy wtedy nagrodę. To była moja pierwsza "pamiątka" po weneckim festiwalu. (...) Bardzo wam za wszystko dziękuję" - dodała aktorka, nagrodzona długą owacją.

Ma ona "bezdyskusyjny talent" i stała się "uznaną na całym świecie divą,

jedną z najlepszych aktorek w historii kina" - stwierdził Barbera.

Catherine Deneuve ma na koncie wiele nagród na największych festiwalach na świecie. Ma też nominację do Oscara, co w przypadku aktorek spoza USA nie jest takie częste.

Na liście reżyserów, z którymi współpracowała francuska gwiazda, są m.in Roger Vadim, Jacques Demy, François Truffaut, Roman Polański, Marco Ferreri, Marcello Mastroianni oraz Gerard Depardieu.

79. festiwal filmowy w Wenecji potrwa do 10 września.

Catherine Deneuve: Filmowa gwiazda wszech czasów

Catherine Deneuve to jedna z najwybitniejszych i najsławniejszych aktorek francuskich, zaliczana do grona najważniejszych aktorów kina światowego (m. in. w rankingu magazynu "Empire" znalazła się w gronie 100 największych gwiazd filmowych wszech czasów).

Pierwszą ważną rolą francuskiej aktorki był występ w "Parasolkach z Cherbourga" (1964). Przepustką do międzynarodowej kariery była jednak rola w thrillerze "Wstręt" w reżyserii Romana Polańskiego (1965). 21-letnia Deneuve wcieliła się w postać manicurzystki Carol, cierpiącej na schizofrenię.

W nagrodzonym Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji filmie Luisa Buńuela "Piękność dnia" (1967) Catherine Deneuve wcieliła się w postać pięknej żony lekarza, która oddaje się wyrafinowanym marzeniom erotycznym i zaczyna pracować jako prostytutka.

Występ w "Ostatnim metrze" (1980) Françoisa Truffauta przyniósł aktorce Cezara za rolę żony żydowskiego dyrektora teatru, który próbuje przetrwać niemiecką okupację w trakcie II wojny światowej.



Catherine Deneuve ma też na swym koncie role w filmach "Zagadka nieśmiertelności" (1983) Tony'ego Scotta, "Tańcząc w ciemnościach" (1999) Larsa von Triera, "8 kobiet" (2002) Francoisa Ozona (2002), "Świąteczne opowieści" (2008) Arnauda Desplechina i "Indochiny" (1992) - ta rola przyniosła Deneuve jedyną w karierze nominację do Oscara.



Deneuve współpracowała z najwybitniejszymi twórcami filmowymi, m.in. Jean-Pierrem Melvillem, Marco Ferrerim, Françoisem Truffautem, Claudem Lelouchem, André Téchiné, Raoulem Ruizem, czy Manoelem de Oliveirą.