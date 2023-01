Kiedy nie zajmowała się filmami, Cyran napisała powieść "Island of the Last Great Auk", która była adaptacją jej scenariusza, "The Last Story". W 2014 roku jej scenariusz zdobył nagrodę Kanadyjskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.

Cyran była wieloletnim członkiem Writers Guild of America, a także Directors Guild of Canada oraz Academy of Television Arts & Sciences.