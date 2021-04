Cate Blanchett zagra w nowym filmie reżysera „Małych dzieci”

Lista nowych projektów aktorskich Cate Blanchett powiększyła się właśnie o kolejny tytuł. Następnym filmem, w którym wystąpi, będzie „TAR” w reżyserii Todda Fielda. Będzie to jego pierwszy film od 2006 roku, kiedy do kin trafiły jego „Małe dzieci”.

Reklama

Cate Blanchett / Jason Merritt /Getty Images

Todd Field to twórca, na którego koncie są trzy nominacje do Oscara. W 2001 roku dwie nominacje przyznano jego filmowi "Za drzwiami sypialni" (za scenariusz oraz dla najlepszego filmu roku). W 2007 kolejną nominację dostał napisany przez Fielda scenariusz do filmu "Małe dzieci". Czy kolejne takie wyróżnienie przyniesie film "TAR"? To trudno ocenić. Jak podaje portal "Deadline", niewiele wiadomo na temat szczegółów nowego projektu Fielda, do którego reżyser napisze również scenariusz. W roli głównej w filmie "TAR" wystąpi Cate Blanchett, a jego akcja umiejscowiona będzie w Berlinie. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się we wrześniu tego roku.



Cate Blanchett po raz ostatni można było zobaczyć w serialu "Mrs. America". Wkrótce fanów tej dwukrotnej laureatki Oscara czeka prawdziwy wysyp nowych filmów z jej udziałem. Będą to wyreżyserowany przez Guillermo del Toro "Nightmare Alley", wyprodukowany dla Netfliksa "Don’t Look Up" Adama McKaya oraz animowany "Pinokio" del Toro, w którym aktorka użyczy głosu jednej z postaci. Blanchett jest obecnie w trakcie zdjęć do ekranizacji gry wideo "Borderlands" reżyserowanej przez Eliego Rotha.



A to nie wszystko! Blanchett zobaczymy też w niewielkiej, ale znaczącej roli siostry Donalda Trumpa w filmie "Armageddon Time" Jamesa Graya. Na planie filmu ma spędzić zaledwie trzy dni, ale według zapowiedzi reżysera, monolog, jaki jej napisał, sprawi że Blanchett skradnie ekran. Listę nadchodzących projektów aktorki zamyka serialowy remake filmu "Powrót do Brideshead".