Cate Blanchett przewodniczącą jury festiwalu w Wenecji

Australijska aktorka Cate Blanchett będzie przewodniczącą jury głównego konkursu o nagrodę Złotego Lwa na 77. festiwalu filmowym w Wenecji - ogłosiła w czwartek jego dyrekcja. Święto kina na weneckim Lido odbędzie się w dniach 2-12 września.

Cate Blanchett w krótkim czasie stanie na czele jury dwóch dużych międzynarodowych festiwali /Michael Kovac /Getty Images

Decyzję podjął szef weneckiego Biennale Paolo Baratta na wniosek dyrektora artystycznego festiwalu Alberto Barbery, który nazwał Blanchett "ikoną współczesnego kina".

Dyrekcja festiwalu przytoczyła słowa gwiazdy, która na wiadomość o nominacji oświadczyła: "Co roku czekam na wybór filmów w Wenecji i co roku okazuje się on zaskakujący i znaczący". "Festiwal filmowy w Wenecji jest jednym z najbardziej sugestywnych na świecie" - podkreśliła aktorka.

Lista filmów dopuszczonych do konkursu o nagrodę Złotego Lwa zostanie ogłoszona w lipcu.

Przypomnijmy, że w 2018 roku Cate Blanchett stała na czele jury konkursu głównego festiwalu filmowego w Cannes, czyli kolejnej prestiżowej międzynarodowej imprezy.