Po filmie w sklepach sportowych pojawiło się wiele takich Wilsonów - za kilkadziesiąt zł i z opisem: "piłka inspirowana filmem Cast Away". Godnych miana filmowego bohatera jest… właśnie, nie jeden, a kilka. Jak bowiem wyjawił agencji prasowej Bloomberg Stephen Lane, dyrektor generalny serwisu aukcyjnego Propstore, w filmie wykorzystano "od 10 do 12" piłek o różnym stopniu destrukcji, dopasowanym do przebiegu akcji.

W ubiegły weekend, na londyńskiej aukcji Propstore, jeden z tych Wilsonów, został wylicytowany za 75 tys. funtów, czyli nieco ponad 401 tys. zł. W opisie rekwizytu zawarto informację, że jest on "celowo zniszczony z ciemnobrązowo-czerwoną twarzą". Rok temu, inny, znacznie bardziej zniszczony Wilson, został sprzedany na podobnej aukcji pamiątek za 308 tys. dol., czyli blisko 1,5 mln zł.

"Cast Away: Poza światem": Znaczenie piłki w filmie

Wilson "narodził się", gdy główny bohater Chuck Noland, zranił się w rękę podczas próby rozpalania ognia. W furii złapał zakrwawioną dłonią piłkę (wydobytą wcześniej z kontenera rozbitego samolotu) i cisnął nią. Później dostrzegł w tym krwawym śladzie jakby ludzką twarz…

Tym, którzy filmu jeszcze nie widzieli, a zamierzają, zdradzimy tylko, że pomiędzy Chuckiem a Wilsonem wywiązała się później jedna z najciekawszych relacji w historii kina.

Wideo "Cast Away - poza światem" (2000): Trailer