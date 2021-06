​Carey Mulligan jako dziennikarka, która ujawniła przestępstwa Harveya Weinsteina

​Carey Mulligan, nominowana ostatnio do Oscara za kreację w "Obiecującej. Młodej. Kobiecie", otrzymała właśnie angaż do kolejnej intrygującej produkcji. W dramacie "She Said" wcieli się w Megan Twohey, dziennikarkę "The New York Times", która wraz z Jodi Kantor ujawniła liczne przestępstwa seksualne, jakich na przestrzeni lat dopuścił się skompromitowany producent filmowy Harvey Weinstein.

W głównych rolach w dramacie "She Said" zobaczymy Carey Mulligan i Zoe Kazan / Lars Niki /Getty Images

Skandal z udziałem słynnego producenta Harveya Weinsteina niespełna cztery lata temu wstrząsnął branżą filmową. Wyszło wówczas na jaw, że jeden z najbardziej wpływowych mężczyzn w Hollywood, wykorzystując swoją pozycję, notorycznie dopuszczał się molestowania seksualnego współpracujących z nim kobiet.



Szokujące informacje na temat licznych nadużyć Weinsteina ujawniło dziennikarskie śledztwo magazynu "The New York Times", które przeprowadziły dwie dziennikarki - Megan Twohey i Jodi Kantor. O śledztwie, które walnie przyczyniło się do upadku słynnego producenta i zapoczątkowało międzynarodowy ruch #MeToo, opowie dramat "She Said".



Realizowany przez wytwórnię Universal Pictures film będzie adaptacją bestsellerowej książki "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement". Za kamerą stanie nagrodzona statuetką Emmy niemiecka aktorka i reżyserka Maria Schrader, twórczyni doskonale przyjętego serialu Netflixa "Unorthodox". Autorką scenariusza jest natomiast Rebecca Lenkiewicz, współscenarzystka oscarowej "Idy" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. W rolach głównych zobaczymy Zoe Kazan i Carey Mulligan, gwiazdę filmów "Nie opuszczaj mnie", "Wykopaliska" i "Obiecująca. Młoda. Kobieta.".

Fabuła dramatu "She Said" koncentrować się ma nie na samym Weinsteinie, lecz dziennikarskim zespole, który zdemaskował producenta, mierząc się z zastraszaniem i licznymi groźbami. Produkcja najprawdopodobniej będzie zatem pod wieloma względami przypominać oscarowy dramat "Spotlight", opowiadający o dziennikarzach bostońskiej gazety, którzy trafiają na trop jednego z największych skandali pedofilskich w historii kościoła rzymskokatolickiego.



Szokujący reportaż, który ujawnił nadużycia Weinsteina, ukazał się na łamach "The New York Timesa" 5 października 2017 roku. Publikacja stała się początkiem końca Weinsteina - został on wyrzucony z wytwórni The Weinstein Company, a następnie uznany w sądzie za winnego wymuszenia aktu seksualnego oraz gwałtu i skazany na 23 lata więzienia. Prace nad filmem "She Said" mają ruszyć latem tego roku.