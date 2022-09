"Captain America: New World Order": Anthony Mackie jako Kapitan Ameryka

Obsada filmu "Captain America: New World Order" ogłoszona została w weekend z okazji D23 Expo, wydarzenia związanego z fanklubem Disneya.



W tytułowej roli Kapitana Ameryki po raz pierwszy na dużym ekranie wystąpi Anthony Mackie , który do tej pory w Kinowym Uniwersum Marvela wcielał się w rolę superbohatera Falcona. W serialu "Falcon i Zimowy żołnierz" przejął on obowiązki Kapitana Ameryki po dotychczas wcielającym się w tę rolę Chrisie Evansie .



"Captain America: New World Order": Shira Haas i Tim Blake Nelson w obsadzie

Sabra, w której rolę w filmie "Captain America: New World Order" wcieli się Shira Haas, to izraelska superbohaterka, która po raz pierwszy na kartach komiksów Marvela pojawiła się w 1980 roku w komiksie o superbohaterze Hulku. Pod tym pseudonimem kryje się urodzona w Jerozolimie Ruth Bat-Seraph, pierwsza agentka Mossadu obdarzona ponadnaturalnymi zdolnościami.

Zdjęcie Shira Haas / Sylvain Lefevre / Getty Images

Również z Hulkiem związana jest postać, w którą w czwartym "Kapitanie Ameryce" wcieli się Tim Blake Nelson . Grany przez niego Lider, czyli Samuel Sterns, pojawił się już w filmie "Incredible Hulk" z 2008 roku i do tej pory czekał na ponowne pojawienie się w Kinowym Uniwersum Marvela. W komiksach Marvela to jeden z najsłynniejszych przeciwników Hulka.