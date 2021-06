Cannes 2021: "Podwójne życie Weroniki" Kieślowskiego w sekcji Classics

Ponad 20 filmów, m.in. "Podwójne życie Weroniki" Krzysztofa Kieślowskiego, "Mulholland Drive" Davida Lyncha i "The Story of Film: a New Generation" Marka Cousinsa, znalazło się w programie Cannes Classics 74. festiwalu w Cannes. W sekcji tej prezentowane są obrazy po rekonstrukcji cyfrowej.

Irene Jacob w filmie "Podwójne życie Weroniki"

Festiwal w Cannes rozpocznie się we wtorek (6 lipca) i potrwa do soboty (17 lipca). Zainauguruje go światowa premiera "Annette", pierwszego anglojęzycznego dzieła Leosa Caraxa. To rozgrywająca się w Los Angeles opowieść o piosenkarce i komiku stand-upowym, których życie odmieniają narodziny córki. W filmie wystąpili m.in. Marion Cotillard, Adam Driver i Simon Helberg. Obraz będzie jedną z 24 produkcji, które powalczą o główną nagrodę festiwalu - Złotą Palmę.

Ostatnio organizatorzy wydarzenia ogłosili program sekcji Cannes Classics prezentującej zrekonstruowaną cyfrowo klasykę kina. Objął on ponad 20 fabuł i dokumentów.



W programie znalazło się m.in. "Podwójne życie Weroniki" Krzysztofa Kieślowskiego, zrekonstruowane w 4K pod nadzorem operatora Sławomira Idziaka. W 1991 r. film zdobył w Cannes Nagrodę Jury Ekumenicznego oraz Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI). Jury konkursu głównego doceniło wówczas nagrodą dla najlepszej aktorki Irene Jacob.

W sekcji Cannes Classics będzie można obejrzeć również "Mulholland Drive" Davida Lyncha, "F jak fałszerstwo" Orsona Wellesa, "List od nieznanej kobiety" Maxa Ophulsa oraz "La Drolesse" Jacquesa Doillona.

W tej części programu przedstawione zostaną także odnowione filmy dokumentalne, wśród nich "The Storms of Jeremy Thomas" i "The Story of Film: a New Generation" Marka Cousinsa, "All About Yves Montand" Yvesa Jeulanda, "Bunuel, un cineasta surrealista" Javiera Espady, a także "Flickering Ghosts of Love Gone By" Andre Bonzela.