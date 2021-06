Cannes 2021: Melanie Thierry przewodniczącą jury Złotej Kamery

Francuska aktorka Melanie Thierry będzie przewodniczącą jury przyznającego Złotą Kamerę, czyli nagrodę dla najlepszego debiutu reżyserskiego - poinformowali organizatorzy 74. festiwalu filmowego w Cannes. Impreza odbywać się będzie w dniach 6-17 lipca.

Melanie Thierry /Rindoff/Charriau /Getty Images

Reklama

Jak podkreśliła Melanie Thierry, "nic nie jest tak kruche i cudowne jak pierwszy film". "Świadczy on o odwadze i wierze reżyserów, którym po długim okresie odosobnienia udało się otworzyć nam okno na świat. To dla mnie ogromny zaszczyt i wielka radość być przewodniczącą jury Złotej Kamery. Czasy są trudne i niepewne. Kino jest sztuką, która pomaga nam je zrozumieć. Mam nadzieję, że przyznamy nagrodę pierwszemu filmowi, który przetrwa upływ czasu, filmowi wyreżyserowanemu przez jednego z największych przyszłych twórców" - powiedziała, cytowana w komunikacie.



Organizatorzy festiwalu w Cannes poinformowali, że aktorce towarzyszyć będą przedstawiciele branży i artyści: dyrektor generalna Tri Tracks Audrey Abiven, operator Laurent Dailland, reżyser i scenarzysta Romain Cogitore, krytyk filmowy Pierre-Simon Gutman oraz aktor i reżyser Eric Caravaca.



74. festiwal w Cannes rozpocznie się 6 lipca. Zwycięzcę Złotej Kamery poznamy 17 lipca podczas ceremonii zamknięcia wydarzenia. O nagrodę tę powalczy 31 filmów, wśród nich "Lamb" Valdimara Johanssona, "Mi iubita mon amou" Noemie Merlant, "Playground" Laury Wandel, "Robuste" Constance Meyer, "Les Amours d’Anais" Charline Bourgeois-Tacquet oraz "Une jeune fille qui va bien" Sandrine Kiberlain.



Złota Kamera (Camera d’Or) przyznawana jest od 1978 r. przez międzynarodowe jury debiutującemu reżyserowi, którego film był pokazywany w ramach: Oficjalnej Selekcji, Tygodnia Krytyki lub Quinzaine des Realisateurs. Do tej pory jej laureatami zostali m.in. Jim Jarmusch, Steve McQueen, Mira Nair, Naomi Kawase i Lukas Dhont