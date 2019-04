Cannes 2019: Zombie Jima Jarmuscha otworzą festiwal

18 kwietnia poznamy program tegorocznego festiwalu w Cannes oraz filmy wchodzące w skład konkursu głównego. Nie oznacza to jednak, że do tego czasu nie zostanie ujawnionych kilka szczegółów święta kinomanów. Organizatorzy festiwalu ogłosili właśnie tytuł filmu, który zostanie pokazany na otwarcie imprezy.

Jim Jarmusch i Adam Driver /Brent N. Clarke /Getty Images

72. Festiwal Filmowy w Cannes zostanie zainaugurowany przez horror komediowy "The Dead Don't Die" w reżyserii Jima Jarmuscha.



Wystąpiła w nim plejada gwiazd: Tom Waits, Chloe Sevigny, Bill Murray, Adam Driver, Danny Glover, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Selena Gomez, Iggy Pop, a za sterami filmowymi Jim Jarmusch. "Ten film jest przezabawny" - zapewnił Bill Murray, który wciela się w postać policjanta Cliffa Robertsona. "The Dead Don't Die" będzie pierwszym filmem Jarmuscha od zaprezentowanego w 2016 roku "Patersona", który brał udział w konkursie głównym w Cannes.

Wideo "The Dead Don't Die" [trailer ang]

Póki co nie podano informacji o udziale "The Dead Don't Die" w którejkolwiek z sekcji konkursowych. Dla Jarmuscha będzie to dziesiąta wizyta na festiwalu. Otrzymał on między innymi Złota Palmę dla najlepszego filmu krótkometrażowego za trzecią część "Kawy i papierosów" w 1993 roku oraz wyróżnienie za wkład artystyczny w 1989 roku za "Mystery Train".

Jak donosi "The Hollywood Reporter", duże szanse na pokaz podczas festiwalu ma także "Rocketman" - biografia Eltona Johna w reżyserii Dextera Fletchera. Niemal pewny jest udział "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino w konkursie głównym - jeśli reżyser wyrobi się z montażem.



Festiwal w Cannes odbędzie się w dniach od 14 do 25 maja 2019 roku.