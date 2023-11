"Cały ten seks": O czym jest film?

"Cały ten seks" w reżyserii Tomasza Mandesa przedstawia historie sześciu par zmagających się z szeregiem wyzwań na różnych etapach związku. Wśród nich są Tomek i Iza (Nicolas Przygoda i Natalia Sierzputowska), para nastolatków, którzy dopiero zaczynają swoją podróż seksualną, balansując pomiędzy ekscytacją a niepewnością; Artur i Zofia (Michał Czernecki i Katarzyna Warnke) – dojrzała para na krawędzi rozwodu, gdzie iskra, uczucie miłości i pożądanie dawno już zgasły, a także Alicja i Robert (Magdalena Lamparska i Piotr Witkowski) desperacko próbujący począć dziecko, tylko po to, by odkryć, że brak spełnienia seksualnego przyczynił się do ich nieudanych prób.



"Cały ten seks": Piotr Stramowski o swoim bohaterze. Kogo gra?

W komedii "Cały ten seks" Piotr Stramowski występuje w roli Marka, którego partnerka, Anna (w tej roli Anna Karczmarczyk) wyznaje, że chciałaby, aby ukochany "wziął ją siłą".

"W rodzinie, wydawałoby się normalnej, której niczego nie brakuje, okazuje się, że właśnie czegoś brakuje i to w tej przestrzeni łóżkowej. Pojawia się sugestia ze strony partnerki mojej postaci, żeby życie seksualne urozmaicić" - mówi aktor w rozmowie z Interią.

W tym samym wywiadzie Stramowski opowiedział o przesłaniu filmu. Podkreślił, że o seksie można rozmawiać i według niego, nie jest to temat tabu.

"[Przesłaniem filmu jest - przyp. red.] żeby nie wstydzić się rozmawiać o tematach wokół seksu. Oczywiście, jeśli chcemy. Jeśli nie, to kolejnym przesłaniem filmu jest, by być wyczulonym i uważnym oraz nie przekraczać granic. Na pewno jest to temat, o którym można rozmawiać" - powiedział.

W filmie "Cały ten seks" Piotr Stramowski gra u boku swojej byłej żony, Katarzyny Warnke, która wciela się w postać prezeski Zofii.