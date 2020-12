"Call Me By Your Name - Live in Concert": Film z muzyką na żywo w Polsce w 2021 roku

Głośny film "Tamte dni, tamte noce" ("Call Me By Your Name") wraca na duży ekran w wyjątkowym projekcie. Polacy jako pierwsi i jedyni w Europie będą mieli okazję zobaczyć tytuł ze ścieżką dźwiękową, wykonaną przez Orkiestrę Sinfonietta Cracovia. Koncert odbędzie się na wiosnę 2021 roku w czterech miastach Polski.

Timothée Chalamet w filmie "Tamte dni, tamte noce" /materiały prasowe

Cudowna historia o zakochaniu się po raz pierwszy, idylliczne włoskie lato, stylowe stroje oraz muzyka, która przenosi wszystko na inny poziom. Film "Tamte dni, tamte noce" ("Call Me By Your Name"), ze ścieżką dźwiękową wykonaną na żywo przez blisko czterdziestoosobową Orkiestrę Sinfonietta Cracovia, będzie można zobaczyć w Polsce.



Reklama

Gdzie będzie można zobaczyć "Call Me By Your Name - Live in Concert"? Oto terminy i lista miast:

7 marca 2021 - Warszawa - Torwar

20 marca 2021 - Wrocław - Narodowe Forum Muzyki

10 kwietnia 2021 - Kraków - Centrum Kongresowe ICE

11 kwietnia 2021 - Poznań - Sala Ziemi

Historia przedstawiona w filmie "Tamte dni, tamte noce", rozgrywająca się w północnych Włoszech na początku lat 80. XX wieku, skupia się na uczuciu budzącym się między dwójką młodych mężczyzn. Oparta na powieści André Acimana i scenariuszu Jamesa Ivory’ego, jest to jednak przede wszystkim uniwersalna opowieść o poszukiwaniu siebie, odkrywaniu pożądania, fascynacji, pierwszej miłości, a także o pierwszych miłosnych zawodach i rozstaniach.

Film urzeka nie tylko atmosferą i grą aktorską (główne role zagrali Armie Hammer i Timothée Chalamet), ale także muzyką. Reżyser Luca Guadagnino wielokrotnie w wywiadach mówił o bardzo istotnej roli muzyki w swoim dziele.

"Podczas pracy nad udźwiękowieniem filmu przeszliśmy przez proces zrozumienia w jaki sposób zamknąć w filmową formę, książkową narrację Elio. A przede wszystkim, w jaki sposób użyć figury narratora, nad którą długo pracowaliśmy. W końcu pojawił się pomysł aby zamknąć narratora w roli muzycznego komentarza. Jeden z najlepszych amerykańskich songwriterów - Sufjan Stevens i jego surowe podejście do emocji, jest czymś co spina film w całość. Mieliśmy szczęście, że zgodził się z nami pracować" - opowiadał twórca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Tamte dni, tamte noce" [trailer] materiały dystrybutora

Sufjan Stevens to autor dwóch muzycznych komentarzy do filmu "Tamte dni, tamte noce", w tym utworu "Mystery of Love", będącego motywem przewodnim, za który otrzymał nominację do Oscara. Poza pełnymi emocji kompozycjami Stevensa, podczas koncertu publiczność usłyszy klasyczne kompozycje Ryuichiego Sakamoto, Johna Adamsa, Erika Satie, Jana Sebastiana Bacha i Maurice'a Ravela, ale także utwory artystów z okresu, w którym trwa akcja filmu: The Psychedelic Furs, Franco Battiato, Giorgio Moroder, Loredana Bertè, Bandolero, Joe Esposito, czy F.R. David.

"Call Me By Your Name - Live in Concert" zabrzmi w czterech największych polskich miastach na przełomie marca i kwietnia.

Zdjęcie Plakat koncertu "Tamte dni, tamte noce" / materiały prasowe