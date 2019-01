"Całe szczęście": Czy odnajdą miłość? [zwiastun]

Czy przebojowa gwiazda z wielkiego miasta i onieśmielony jej urokiem muzyk z filharmonii odnajdą "Całe szczęście"? Co przyniesie im nieprzypadkowe spotkanie z przeznaczeniem?

Maks Balcerowski, Roma Gąsiorowska i Piotr Adamczyk w scenie z komedii "Całe szczęście"

Twórcy takich hitów jak "Listy do M." czy "Podatek od miłości" zaprosili do współpracy specjalistę od komedii Tomasza Koneckiego, reżysera takich hitów jak "Listy do M. 3", "Testosteron" i " Lejdis ". W główne role w filmie "Całe szczęście" wcielają się Roma Gąsiorowska i Piotr Adamczyk. Towarzyszą im: Joanna Liszowska, Marieta Żukowska, Izabela Dąbrowska, Maks Balcerowski, Jacek Borusiński, Joachim Lamża i Tomasz Sapryk. "Całe szczęście" to też filmowy debiut Margaret, która specjalnie do filmu napisała piosenkę. Nowa komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie pojawi się w kinach 8 marca.



"Całe szczęście" to pełna uroku historia o miłości, która rodzi się w nieprzewidzianych okolicznościach. W spokojne i uporządkowane życie Roberta (Piotr Adamczyk) samotnie wychowującego syna Filipa (Maks Balcerowski) niespodziewanie wbiega celebrytka i gwiazda fitness Marta (Roma Gąsiorowska). Dlaczego los ich połączył? Czy uda im się wspólnie odnaleźć "Całe szczęście"?



- W filmie "Całe szczęście" gram Martę Potocką. Moja bohaterka jest trenerką fitness, ikoną. Cała Polska ogląda jej program w telewizji. Ludzie naśladują ją, jej życie motywuje nie tylko kobiety, ale też mężczyzn. Bardzo się ucieszyłam z tego, że dostałam tę propozycję, ponieważ podejście do życia mojej bohaterki jest mi bardzo bliskie. Podobnie jak ona przekraczam granice, dbam o to, żeby myśleć pozytywnie, jestem też wytrzymała, psychicznie i fizycznie - mówi Roma Gąsiorowska. Przygotowując się do roli gwiazdy fitness, aktorka była pod okiem specjalistów z Centrum Sportu i Dietetyki Anny Lewandowskiej - w tym dietetyczki Alicji Krajowskiej oraz głównego trenera centrum Kuby Głąba, mistrza Polski w fitnessie sylwetkowym.



- Film "Całe szczęście" poza wzruszeniami i humorem da widzom szansę, by zajrzeć za kulisy show-biznesu. W życiu mojego bohatera Roberta i jego syna pojawia się bowiem gwiazda ze świata mediów. Jest nią Marta Potocka grana przez Romę Gąsiorowską. Marta to guru fitnessu, która inspiruje ćwiczących z nią ludzi. Jej popularność wykracza poza sport - ma swój program w telewizji, pisze książki. Wywraca życie Roberta do góry nogami - mówi odtwórca głównej roli Piotr Adamczyk.



Reżyserem filmu jest Tomasz Konecki, za zdjęcia odpowiada Tomasz Madejski, za scenografię Joanna Macha, za montaż Jarosław Barzan. Film powstał na podstawie oryginalnego scenariusza Marcina Baczyńskiego i Mariusza Kuczewskiego (scenarzystów popularnej serii komedii świątecznych "Listy do M."). Zdjęcia do filmu realizowane były głównie w województwie pomorskim, w przepięknych kaszubskich miejscowościach, m.in. w Pucku i Wejherowie. Filmowe plenery ukazują niezwykłą architekturę, historię, język i mieszkańców tamtych regionów.