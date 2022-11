Seria "Mission: Impossible" zniknie z HBO Max 30 listopada

"Mission: Impossible" to film szpiegowski w dawnym stylu, do realizacji którego użyto najnowocześniejszych technologii - arcydzieło efektów specjalnych i maestria reżysera, który jak nikt inny potrafi budować ekranowe napięcie. A wszystko po to, by przedstawić historię agenta amerykańskich służb specjalnych, od którego odwagi i determinacji zależy utrzymanie delikatnej równowagi między wielkimi moacrstwami. Równowagi, bez której świat stanie na krawędzi wojny.

"Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii": Film zostanie usunięty z HBO Max 30 listopada

Akcja filmu z Anyą Taylor-Joy w roli głównej dzieje się w Nowej Anglii w 1630 roku. William i Katherine wychowują piątkę swoich dzieci, osiedlając się na skraju nieprzebytej dziczy. Kiedy ich nowo narodzony syn znika w tajemniczych okolicznościach, a plony niszczeją, członkowie rodziny zaczynają zwracać się przeciwko sobie.

"Piękny umysł": HBO Max usuwa wielki filmowy klasyk

" Piękny umysł " to przejmująca historia życia geniusza matematycznego, zainspirowana biografią amerykańskiego naukowca - Johna Forbesa Nasha, Jr ( Russell Crowe ). Przystojny i znany ze swojego ekscentrycznego zachowania Nash dość wcześnie dokonał zadziwiającego odkrycia naukowego, stając tym samym u progu międzynarodowej kariery.

Jego fantastyczne pasmo sukcesów i nagłe wyniesienie na wyżyny intelektualne zostały poważnie podkopane w momencie zdiagnozowania u Nasha symptomów schizofrenii. Stawiając czoła przeciwnościom, które niejeden znakomity umysł doprowadziły do załamania, Nash z pomocą swojej oddanej żony Alicji próbuje zwalczyć chorobę.

