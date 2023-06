Priscilla Presley: Poznała Elvisa jako 14-latka

Priscilla Presley urodziła się jako Priscilla Ann Wagner w 1945 roku.

Jej ojciec James Wagner był pilotem, zginął tragicznie w wypadku lotniczym, kiedy była niemowlęciem. Jej matka, Anna Lillian Iversen, po śmierci ojca wyszła za Paula Beaulieu - oficera Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, który stacjonował w Zachodnich Niemczech wraz z Elvisem Presleyem.



Swojego przyszłego męża poznała już jako 14-latka w Wiesbaden. Pobrali się 1 maja 1967 w Las Vegas. 1 lutego 1968 roku urodziła się ich córka - Lisa Marie. Para rozstała się w 1972 roku, a rozwód sfinalizowali w 1973 roku. Po rozwodzie utrzymywali dobre relacje, wspólnie wychowując córkę, która mieszkała wtedy z matką w Los Angeles, ale często odwiedzała ojca w Graceland.

Duży problem sprawiało Priscilli to, że tak wiele kobiet miało obsesję na punkcie jej męża. "Kobiety ciągnęły do niego, więc martwiłam się, kiedy wychodził gdzieś sam. Najchętniej nie spuszczałabym go z oka, nawet jak szedł umyć zęby" - zwierza się była żona Elvisa. "Uwielbiałam zajmować się Elvisem, rozpieszczać go, karmić" - przyznała.

Priscilla Presley wystąpiła w kilku filmach (m.in. w serii "Naga broń") i serialach telewizyjnych. W 1985 roku wzięła udział w widowisku "Night of 100 Stars II" w nowojorskim Radio City Music Hall. Była także modelką, przez pięć lat prowadziła butik.