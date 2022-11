"Obcy": Powstanie nowy film z kultowej serii

Jak informuje portal "Deadline", projekt kolejnej odsłony serii "Obcy" przyspieszył po tym, jak z producentami spotkał się reżyser Fede Alvarez ( "Nie oddychaj" ). Jego pomysł na nową część tego cyklu tak się spodobał, że szybko podjęto decyzję o tym, by go zrealizować. Entuzjazm miał być jeszcze większy, gdy scenariusz na podstawie tego pomysłu został niedawno ukończony.



Niewiele wiadomo na temat tego, o czym będzie opowiadać kolejny film z serii "Obcy". Nieznany jest też jego tytuł. Można mieć jednak pewność, że w centrum opowieści po raz kolejny znajdą się mordercze ksenomorfy z kosmosu, które zaatakują ludzi i pozostawią po sobie krwawe żniwo. Niewykluczone, że postać, która stawi im czoła, zagra Cailee Spaeny . Aktorka jest aktualnie w trakcie rozmów ze studiem, choć 20th Century nie potwierdziło oficjalnie tej informacji.

"Obcy" to jeden z najpopularniejszych cyklów filmowych w historii kina. Rozpoczął ją "8. pasażer Nostromo" Ridleya Scotta , a w kolejnych latach powstały trzy następne części wyreżyserowane przez Jamesa Camerona , Davida Finchera i Jeana-Pierre'a Jeuneta . W latach późniejszych Scott powrócił do serii dwoma prequelami, filmami: "Prometeusz" i "Obcy: Przymierze" . Obcy był też bohaterem dwóch filmowych spin-offów z serii "Obcy kontra Predator". Aktualnie trwają też prace nad serialem rozgrywającym się w tym samym uniwersum. Jego reżyserem będzie Noah Hawley .