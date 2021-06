Była gwiazdą filmu „Druhny”, teraz zagra w „Mężach”

Kristen Wiig, której sławę przyniosła rola w filmie „Druhny” oraz występy w programie „Saturday Night Live”, nie zwalnia tempa i już planuje kolejny projekt filmowy. Aktorka, którą w ostatnich miesiącach można było zobaczyć w filmach „Wonder Woman 1984” i „Barb i Star jadą do Vista Del Mar”, teraz wystąpi w filmie zatytułowanym „The Husbands” („Mężowie”).

Jak informuje portal "Deadline", "The Husbands" to adaptacja powieści pod tym samym tytułem autorstwa Chandler Baker. Ta książka to łakomy kąsek dla filmowców - wcześniej znalazła się ona na prestiżowej liście bestsellerów gazety "The New York Times". Baker będzie autorką scenariusza filmowej adaptacji swojej książki, co będzie jej debiutem w tej dziedzinie.



Bohaterką książki "The Husbands" jest przepracowana matka, która szuka domu na przedmieściach. Spotyka tam grupę wpływowych kobiet, których mężowie są dla nich ogromnym wsparciem. Kobieta zgadza się zająć sprawą śmierci męża jednej z mieszkanek tych podmiejskich rezydencji. Wkrótce na jaw może wyjść nie tylko sekret jej własnego małżeństwa, ale też tajemnica skrywana przez mieszkańców tej sielankowej okolicy.



Kristen Wiig nie może narzekać na brak pracy. Razem z Annie Mumolo, z którą napisała scenariusz komedii "Druhny", pracuje właśnie nad scenariuszem filmu Disneya, którego bohaterkami będą złe przyrodnie siostry Kopciuszka. Głos aktorki po raz kolejny usłyszymy też w następnej odsłonie animowanej serii "Jak ukraść Księżyc", gdzie użycza go postaci Lucy. Wiig pracuje też nad serialem "MacGruber 2" realizowanym dla platformy streamingowej Peacock.

Film "The Husbands" to produkcja studia MGM, więc niewykluczone, że będzie miał premierę na platformie streamingowej Amazon Prime. Wszystko za sprawą niedawnej transakcji, w wyniku której cała biblioteka MGM i prawa do następnych produkcji studia trafiły w ręce Amazonu, który zapłacił za to blisko 8 i pół miliarda dolarów.