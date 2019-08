Była gwiazda Disneya kręci dla serwisu dla dorosłych

Aktorka Bella Thorne, która zyskała sławę dzięki serialowi Disneya "Taniec rządzi", przygotowuje się do premiery swojego debiutanckiego filmu krótkometrażowego. "Him & Her" będzie wariacją na temat "Romea i Julii". Film ma zawierać wiele scen erotycznych. Jednym z jego producentów jest serwis PornHub.

Urodzona 8 października 1997 roku Thorne była modelką dziecięca, a w wieku sześciu lat debiutowała jako aktorka w komedii "Skazani na siebie" braci Farrelly. Popularność przyniosła jej rola CeCe Jones w serialu "Taniec rządzi", który był emitowany przez Disney Channel od 2010 do 2013 roku. Na jego potrzeby rozpoczęła karierę muzyczną.

Po zakończeniu serialu Thorne nie mogła narzekać na brak pracy. Otrzymała rolę w między innymi filmach "The Duff [#ta brzydka i gruba]", "Opiekunce" i "Assassination Nation".



Media poświęcały wiele uwagi jej życiu prywatnemu. W sierpniu 2016 roku gwiazda publicznie przyznała, że jest osobą biseksualną. Szególnie głośno komentowano jej zachowanie z czerwca 2019 roku, gdy z jej telefonu wykradziono nagie zdjęcia. Po pojawieniu się prób szantażu, Thorne sama opublikowała skradzione fotografie.



Jednocześnie aktorka nie antagonizowała hakera. "Brzmiał najwyżej na 17 lat. (...) To wciąż dziecko, a w tym wieku każdy z nas popełniał błędy, nawet tak wielkie jak jego. Ale nie można zrujnować mu życia, bo nie pomyślał i zachował się jak dupek" - mówiła w rozmowie z The Hollywood Reporter.

"Him & Her" jest projektem, który długo w niej dojrzewał. "Do realizacji filmu zainspirowały mnie spostrzeżenia dotyczące relacji kobiet i mężczyzn, ich walka o dominację oraz jak bardzo widoczne jest ona w dzisiejszym świecie" - mówiła w wideo promującym jej debiut.



Z kolei Corey Price, wiceprezes Pornhuba, przedstawił film jako "bogatą w sceny erotyczne wersję Romea i Julii, w której doje kochanków odczuwa do siebie nieokiełznaną, seksualną tęsknotę". Sama Thorne przyznała, że nie spodziewała się tak dużej ilości zbliżeń cielesnych w swoim debiucie.



"Him & Her" zostanie zaprezentowany podczas festiwalu filmowego w Oldenburgu, który odbędzie się w dniach od 11 do 15 września 2019 roku. Prestiżowe wydarzenie uchodzi za jedną z najważniejszych imprez poświęconych kinu niezależnemu. Thorsten Neumann, dyrektor artystyczny festiwalu, przyznał, że Thorne jest posiada "ducha indie", który jest tak bardzo celebrowany w Oldenburgu. Kilka dni po pokazie tam, film zostanie zamieszczony w serwisie dla dorosłych.