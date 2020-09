Być aktorką! Gwiazdy światowej muzyki w filmie

Największe gwiazdy światowego show-biznesu, muzyczne divy, legendarne wokalistki - co je łączy? Każda z nich zapragnęła spróbować swych sił w kinie. Chciały sprawdzić się przed kamerą, jak sobie poradziły?

Lady Gaga

Lady Gaga zasłynęła dzięki swoim odważnym kreacjom, kontrowersyjnym teledyskom i widowiskowym występom na scenie muzycznej. W 2018 roku widzowie mogli przekonać się, że gwiazda posiada również inne talenty. Artystka z powodzeniem wcieliła się w główną bohaterkę filmu "Narodziny gwiazdy". Na planie partnerował jej hollywoodzki gwiazdor Bradley Cooper. Dzieło zostało nagrodzone Oscarem za najlepszą piosenkę "The Shallow", którą w filmie i podczas oscarowej gali wykonali Lady Gaga i Bradley Cooper. Lady Gaga nie mogła ukryć łez i wyznała, że czekała na to całe życie. Produkcja okazała się wielkim sukcesem, ale to debiut piosenkarki na dużym ekranie skradł całe show.

Rihanna

Reżyser Luc Besson, gdy tylko wymyślił, jak przenieść bestsellerowy komiks Pierre'a Christina i Jean-Claude'a Mezieresa na duży ekran, od razu postanowił, kto powinien zagrać zmiennokształtną bohaterkę Bubble. Francuski twórca nie wyobrażał sobie, by w roli mogła pojawić się inna artystka niż sama Rihanna. Barbadoska wcieliła się w postać, której główną cechą jest właśnie zmiana wyglądu. W filmie "Valerian i Miasto Tysiąca Planet" gwiazda dała popis wokalny i taneczny. Rola w obrazie Bessona nie była jednak aktorskim debiutem Rihanny. Gwiazda miała już na koncie rolę w filmie "Battleship: Bitwa o Ziemię", zagrała również hakerkę w "Ocean's 8".

