Burza wokół polskiego filmu trwa. Nowy zwiastun jeszcze ją nasili?

"Biała odwaga": O czym opowie film?

"Biała odwaga" to historia burzliwej miłości i braterskiego sporu osadzona w czasie II wojny światowej. Losy dwóch góralskich rodów śledzimy poprzez opowieść o epickim rozmachu. Wojenne dzieje Podhala pełne są tu indywidualnych dramatów, wzruszeń, poświęceń, ale i zdrady niosącej hańbę kolejnym pokoleniom. Twórcy stawiają na szali: miłość do kobiety, więzy krwi oraz lojalność wobec tradycji, społeczności i ojczystej ziemi. Co okaże się silniejsze?



"Biała odwaga": Wysoka cena za góralską niezależność

"Dzięki swojej odporności polscy górale przetrwali różne zawirowania i trudności. To jedna z najtwardszych wspólnot w Europie. Są silni, dumni i potrafią wiele znieść. Przez wieki opierali się skrajnej biedzie i plagom śmiertelnego głodu. Przez wieki byli poddawani potęgom militarnym zdolnym zmiażdżyć ich kulturę, a ich społeczność zmieść w zapomnienie. Przez wieki kolejni władcy próbowali wykorzystać piękno góralskiego folkloru do własnych celów. Polacy widzieli w nich idealnych katolickich patriotów. Naziści widzieli w nich dawno zaginione niemieckie plemię" - mówi Marcin Koszałka .



"Górale stawiali opór każdej ideologicznej kolonizacji. Myślę, że niewiele osób zadaje sobie pytanie jakim kosztem - zarówno jako jednostki, jak i społeczność - potrafili ocalić swoją niezależność. Bez wątpienia płacili za to wielką cenę" - dodaje reżyser i autor zdjęć do filmu, w przeszłości dwukrotnie nominowany do Paszportów Polityki.

W niezwykłych kreacjach aktorskich zobaczymy w jego filmie m. in. Filipa Pławiaka , Sandrę Drzymalską , Jakuba Gierszała , Juliana Świeżewskiego , a także Adama Woronowicza i Wiktorię Gorodecką .



Film wyprodukowany przez Balapolis dystrybuuje Monolith Films. Obraz trafi na ekrany kin w całej Polsce 8 marca.