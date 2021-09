​Bryce Dallas Howard debiutuje jako reżyserka

"Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia i stwierdzasz, że... gdzieś zniknęło 8 lat. Cały świat się zmienił i wszyscy są starsi, a ty wciąż masz 12 lat. Właśnie tak zaczęła się najdziwniejsza z przygód Davida: zdumiewające spotkanie z gościem z odległej części Wszechświata i ryzykowna podróż w czasie i przestrzeni, w której David jest Nawigatorem" - czytamy w oficjalnym opisie fabuły oryginalnego filmu wyreżyserowanego przez Randala Kleisera ("Grease").



Bryce Dallas Howard po drugiej stronie kamery

Nie jest to pierwsza próba ponownego nakręcenia "Ucieczki nawigatora". Pierwszej jeszcze w 2009 roku podjęli się Colin Trevorrow ("Jurassic World") i Derek Connolly ("Na własne ryzyko"). Po nich spróbował showrunner serialu "Lucyfer", Joe Henderson. Obu projektów nie udało się zrealizować.

Nowy "Flight of the Navigator" będzie pełnometrażowym debiutem reżyserskim Bryce Dallas Howard. Córka Rona Howarda zrealizuje ten film dla Disneya. Ze studiem związana jest od jakiegoś czasu. Nakręciła dla niego już dwa odcinki serialu "The Mandalorian". Jest też reżyserką jednego z odcinków czekającego na premierę serialu "The Book of Boba Fett".

Wideo "Flight of the Navigator" (1986): HD Trailer

Bryce Dallas Howard do tej pory bardziej znana była z dokonań aktorskich. Można ją było oglądać w takich produkcjach jak seria "Jurassic World" czy serial "Czarne lustro". Na premierę czeka już film "Jurassic World: Dominion", który pojawi się w kinach 10 czerwca przyszłego roku. Howard pracuje aktualnie na planie szpiegowskiego widowiska Matthew Vaughna zatytułowanego "Argylle".