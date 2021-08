Bruce Willis w reklamie rosyjskiej sieci komórkowej dzięki technologii deepfake

Dawno minęły czasy, kiedy nazwisko Bruce’a Willisa w obsadzie filmu oznaczało, że można spodziewać się hitu. Choć popularny aktor od lat gra w coraz słabszych produkcjach, jego osoba wciąż dobrze kojarzona jest przez widzów na całym świecie. A on sam potrafi znaleźć nowe sposoby na to, by zarobić, ale się nie narobić. Kolejnym pomysłem Willisa na wykorzystanie swojej pozycji jest zgoda, jakiej za pośrednictwem agenta udzielił rosyjskiej sieci komórkowej na wykorzystanie swojego wizerunku w reklamie za pomocą technologii deepfake.

Żeby pojawić się w rosyjskiej reklamie, Bruce Wilis nie musiał nawet wychodzić z domu /YouTube