Glenn Gordon Caron stara się regularnie rozmawiać z Bruce'em Willisem i jego żoną Emmą Heming, zna się też z trojgiem dzieci gwiazdora. "Bardzo staram się pozostać w jego życiu" - przyznaje w rozmowie z "New York Post".

Bruce Willis: Nie potrafi w pełni się wysłowić

"To, co sprawia, że jego choroba tak bardzo mnie szokuje, to fakt, że jeśli kiedykolwiek spędzałeś czas z Bruce'em Willisem, to wiedziałeś, że nikt nie miał większej radości życia niż on. Kochał życie i... po prostu uwielbiał budzić się każdego ranka i próbować żyć pełnią życia. (...) Teraz ta radość w nim zniknęła" - mówi 69-letni Caron.



"Wyczuwam, że od pierwszej do trzech minut wie, kim jestem. Nie potrafi się w pełni wysłowić. Kiedyś był zagorzałym czytelnikiem - nie chciał, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział - a teraz nie czyta. Wszystkie te umiejętności językowe nie są już dla niego dostępne, a mimo to nadal jest Bruce'em" - opowiada reżyser. Caron podkreśla, że i tak jest wdzięczny za obecność swojego przyjaciela.

"Na wariackich papierach": Serial z Bruce'em Willisem w VOD

Do głównych objawów otępienia czołowo-skroniowego, na które cierpi 68-letni Willis, należą nasilające się z biegiem czasu zaburzenia funkcji poznawczych i mowy.



Powodem do rozmowy z reżyserem było to, że na platformę Hulu trafiły wszystkie z pięciu sezonów serialu "Na wariackich papierach". "Wiem, że jest naprawdę szczęśliwy, że serial jest dostępny dla widzów, chociaż nie może mi tego powiedzieć. Kiedy u niego byłem, rozmawialiśmy o tym" - mówi Caron.



W tym projekcie realizowanym od 1985 do 1989 r. Willis grał prywatnego detektywa, Davida Addisona, który wspólnie ze swoją wspólniczką Maddie Hayes (Cybill Shepherd) rozwiązuje zagadki kryminalne.