Bruce Willis: Poważna choroba aktora

Wiosną zeszłego roku Bruce Willis został zmuszony zakończyć karierę z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Bliscy gwiazdora "Szklanej pułapki" ogłosili wówczas, że cierpi on na afazję. Kilka miesięcy później lekarze dokonali bardziej precyzyjnej diagnozy - okazało się, że hollywoodzki aktor choruje na otępienie czołowo-skroniowe, jeden z rzadziej występujących rodzajów demencji. Schorzenie to rozwija się wskutek występowania zmian zwyrodnieniowych w płatach czołowych oraz przednich częściach płatów skroniowych mózgu. Do głównych objawów należą nasilające się z biegiem czasu zaburzenia funkcji poznawczych, mowy i zachowania.

Członkowie rodziny Willisa od samego początku otwarcie mówili o jego dolegliwościach oraz o tym, jak sami radzą sobie z tą dotkliwą sytuacją. "Wciąż uczę się tego, jak trudną chorobą jest demencja. A jest ona trudna nie tylko dla pacjenta, ale i dla jego rodziny. Nie inaczej jest w naszym przypadku. Mówi się, że to choroba całej rodziny i rzeczywiście tak jest. Poznanie diagnozy przyniosło nam pewną ulgę. Nie uczyniła ona tej sytuacji mniej bolesną, ale gdy wiesz, co konkretnie dzieje się z ukochaną osobą, łatwiej jest ci to zaakceptować. W naszym życiu dzieje się wiele pięknych rzeczy. To bardzo ważne, by odwrócić uwagę od smutku i żalu" - wyznała we wrześniu obecna żona laureata Złotego Globu, Emma Heming Willis.



Scout LaRue Willis dziękuje za wsparcie

Bliscy aktora chętnie dokumentują wspólne spędzone chwile . Z okazji święta dziękczynienia córka Willisa opublikowała wspólne fotografie. "Mój facet" - podpisała fotografie Scout LaRue Willis. W innym wpisie młoda artystka podziękowała również za wsparcie.