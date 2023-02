Bruce Willis: Jak chorobę aktora znosi jego rodzina? Już wszystko jasne

"Celem jest utrzymanie Bruce'a w aktywności. Ma napięty harmonogram zajęć każdego dnia. Wszyscy dbają o to, aby zarówno jego ciało, jak i mózg były ćwiczone" - powiedziało dobrze poinformowane źródło magazynowi "People".



"Rodzina jest bliższa sobie niż kiedykolwiek" - zapewniono, dodając, że 44-letnia Emma Willis stara się, aby córki jej i Bruce'a: Mabel oraz Evelyn miały jak najwięcej pozytywnych wspomnień z tatą. "Chce, żeby zapamiętały Bruce'a jako niesamowitego, zabawnego tatę. Marzy, by miały z nim same dobre wspomnienia".

Bruce Willis cierpi na otępienie czołowo-skroniowe

Przypomnijmy, że w pod koniec minionego tygodnia rodzina Bruce'a Willisa wydała oświadczenie. "Odkąd wiosną 2022 r. ogłosiliśmy, że u Bruce'a zdiagnozowano afazję, jego stan się pogorszył i mamy dokładniejszą diagnozę - otępienie czołowo-skroniowe. Niestety problemy z komunikacją są tylko objawem choroby, z którą zmaga się Bruce. To bolesne, ale jednocześnie to ulga, że mamy w końcu jasną diagnozę" - podkreślili najbliżsi aktora.



Rodzina Bruce'a Willisa zaznaczyła, że otępienie czołowo-skroniowe to okrutna choroba, o której wiele osób nie słyszało i która może zaatakować każdego. Dodała też, że to najczęstsza forma otępienia u osób poniżej 60. roku życia.

"Dziś nie ma metod leczenia tej choroby, ale mamy nadzieję, że z czasem się to zmieni" - napisali bliscy gwiazdora, znanego z takich filmów jak "Szklana pułapka" , "Armageddon" , "Pulp Fiction" czy "Piąty element" . Przyznali, że mają nadzieję, iż medialne zainteresowanie stanem zdrowia Willisa przyczyni się do zwiększenia świadomości tej choroby i nagłośnienia badań nad nią.

"Bruce zawsze wierzył w to, że warto zabierać głos, by pomagać innym i zwiększać świadomość ważnych zagadnień. Wiemy, że - gdyby tylko mógł - chciałby zwrócić uwagę świata na tych, którzy tak jak on zmagają się z tą wyniszczającą chorobą i na fakt, jak wpływa ona na wiele osób i ich rodziny" - czytamy w oświadczeniu.



Na koniec żona gwiazdora, Emma Heming Willis, jego była żona Demi Moore i córki: Rumer, Scout, Tallulah, Mabel i Evelyn podziękowały wszystkim za ogromne wsparcie. "Bruce zawsze odnajdywał w życiu radość i pomagał wszystkim, których zna robić to samo. (...) Byliśmy poruszeni miłością dla naszego drogiego męża, ojca i przyjaciela, jaką wyraziliście w tym trudnym czasie. Wasze współczucie, zrozumienie i szacunek pozwoli nam pomóc Bruce'owi żyć najpełniej jak to tylko możliwe" - napisali bliscy aktora. Do tekstu dołączyli zdjęcie uśmiechniętego Willisa, na którym widać, jak boso idzie po plaży w słoneczny dzień.



Jakie są objawy otępienia czołowo-skroniowego?

Jak podaje Medycyna Praktyczna, u osoby chorującej na otępienie czołowo-skroniowe dochodzi do powstania zmian zanikowych w obrębie płatów czołowych oraz przednich części płatów skroniowych mózgu.



Początek choroby może trudny do zauważenia. "W przeciwieństwie do innych otępień, pamięć początkowo jest dosyć dobrze zachowana, a dominujące objawy to zaburzenia zachowania oraz mowy. Pacjent może mieć trudności w znalezieniu właściwego słowa lub też jego mowa staje się częściowo niezrozumiała dla otoczenia. Do wyżej opisanych dolegliwości z czasem dołączają się stale pogłębiające się zmiany osobowości. Chory z otępieniem czołowo-skroniowym często nie potrafi kontrolować swoich emocji i coraz gorzej funkcjonuje w społeczeństwie. Pacjenci mogą mieć zmieniony nastrój, zachowywać się nieadekwatnie do sytuacji, być pobudzeni, bez krytycznej oceny własnego zachowania" - wylicza lek. med. Karina Bartoszek w artykule dla mp.pl.